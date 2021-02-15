Чубайс раскрыл роль Кудрина в спасении экономики в 1998 году

«В какой-то момент по стечению обстоятельств мне говорят, что вопрос жизни и смерти — это займы МВФ. Без большого пакета МВФ пройти [кризис] невозможно. Бросай всё, делай что хочешь, но добейся кредитов Международного валютного фонда и Мирового банка. Бросил всё, собственно, Алексей [Кудрин] помогал активно тогда в этом деле», — отметил Чубайс.