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Чубайс отметил заслугу Кудрина в спасении экономики РФ в 1998 году 

Лера Букина 59 минут назад
Чубайс раскрыл роль Кудрина в спасении экономики в 1998 году
Фото: ТАСС
России в 1998 году удалось в рекордно короткий срок получить $24 млрд займов от Международного валютного фонда (МВФ), в частности благодаря Алексею Кудрину. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс в документальном многосерийном фильме «Крепость».
Напомним, что в 1994-1996 и 1997-1998 годах Чубайс был первым вице-премьером, а в 1997 году — также министром финансов России.

«В какой-то момент по стечению обстоятельств мне говорят, что вопрос жизни и смерти — это займы МВФ. Без большого пакета МВФ пройти [кризис] невозможно. Бросай всё, делай что хочешь, но добейся кредитов Международного валютного фонда и Мирового банка. Бросил всё, собственно, Алексей [Кудрин] помогал активно тогда в этом деле», — отметил Чубайс.

Кроме того, экс-глава «Роснано» отметил, что перед Кудриным стояла задача получить одобрение кредита МВФ и Всемирного банка в кратчайшие сроки. На это у него было около 25 суток. Он был вынужден «сломать все процедуры МВФ и Всемирного банка», а также добиться проработки целостной процедуры со стороны Банка России, Минэкономики, Минфина и Госимущества, несмотря на то, что взгляды ведомств на ситуацию были разными.

«Большая была битва. Этап закончился триумфом. Мы получили $24 млрд Невероятно, фантастика», — подытожил Чубайс.

Ранее «Рамблер» сообщал, Алексей Кудрин усомнился в том, что китайский юань станет мировой резервной валютой в ближайшем будущем.
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Комментарии 1
Экономика , Алексей Кудрин , Анатолий Чубайс , Роснано , Международный валютный фонд , Всемирный Банк , Минэкономразвития , Минфин , Центральный банк России
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