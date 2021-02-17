Объем секретного экспорта из России упал из-за пандемии

Российский экспорт, скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS, в 2020 году уменьшился на 15,6%, до $11,48 млрд, пишет РБК со ссылкой на годовые данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Речь идет о вооружении, военной технике, летательных аппаратах и некоторых ядерных материалах. Важно заметить, что в 2019 году экспорт по коду SSSS составлял $13,6 млрд

Подчеркивается, что выделить исключительно «военный» экспорт в открытой статистике ФТС не представляется возможным.

В январе-сентябре 2020 года экспорт оружия и боеприпасов из России (группа 93 ТН ВЭД) достиг $1,32 млрд, что в 2,4 раза меньше, чем годом ранее, говорится в отдельных данных ФТС, которые размещены в сборнике «Документы таможенной статистики внешней торговли».

Что касается экспорта летательных аппаратов, гражданских и военных, то он вырос на 35%, до $3,83 млрд В IV квартале 2020 года Россия экспортировала за границу оружие и авиационную технику на $4,21 млрд Это означает, что поставки заметно усилились в сравнении с первыми тремя кварталами года. Также упоминается об экспорте кораблей, а также бронетехнике.

По данным ФТС, самыми крупными направлениями российского оружейного экспорта традиционно остаются Алжир, Китай, Индия, Египет.

Зафиксировано сокращение в 2020 году военных поставок России в Китай, Египет, Индию, Турцию.

В списке получателей российского оружия и авиатехники (экспорт, закодированный на уровне двух знаков SS) в 2020 году были отмечены непривычные страны — Гонконг и Эстония.

Что касается скрытого экспорта некоторых химических соединений из России, то в 2020 году он составил $1,39 млрд, свидетельствуют данные ФТС. Около $590 млн таких материалов было вывезено в США.