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В ФРГ призвали выставить США счет за задержку «Севпотока-2» 

Лера Букина 1 час назад
Германия имеет право требовать от США компенсации за задержку строительства газопровода «Северный поток-2», заявил РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» по вопросам энергетики Штеффен Котре.
Таким образом он прокомментировал сообщения относительно начала переговоров США и ФРГ по возможным новым санкциям в отношении газопровода.

«Германии следует ясно заявить США, что санкции должны быть отменены. Нужно усилить давление, пригрозить встречными мерами и, конечно, ввести их. Американцы реагируют только на давление. Красная линия будет пересечена, если в ходе переговоров будут сделаны уступки, в результате которых потребители газа заплатят еще больше», — заявил Котре.

Кроме того, потребители из Германии уже несколько лет переплачивают за топливо, поскольку не могут получать недорогой газ, говорит депутат. По мнению Котре, этот счет на несколько миллиардов евро и следует предъявить американской стороне. Он выразил уверенность в том, что именно такие шаги помогут воспринять немецкую внешнюю политику всерьез.
Также он прокомментировал инициативу главы Минэкономики Петера Альтмайера о строительстве в Германии двух терминалов для американского СПГ и оплате их подключения из государственных средств.
Данное предложение Котре назвал «величайшей наглостью в отношении потребителей», указав на то, что затраты должны нести те, кто хочет транспортировать американский СПГ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности «Северного потока-2» более чем на 95%.
Комментарии 6
Экономика , Видео , Александр Новак , Бундестаг , Минэкономразвития , РИА Новости
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