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Росстат сообщил о росте цен на овощи, мясо кур и маргарин 

Лера Букина 1 час назад
Росстат сообщил о росте цен на овощи, мясо кур и маргарин
Фото: ТАСС
Цена овощей в России с 9 по 15 февраля 2021 года росла на 1,7%, мясо кур прибавило в цене 1,4%, маргарин подорожал на 0,9%, говорится в материалах Росстата.
Огурцы подорожали на 3,6%, картофель — на 2%, помидоры — на 1,7%, морковь — на 1,6%, репчатый лук и яблоки — на 1,1%, а белокочанная капуста — на 1%.
Росстат также приводит данные о том, что за неделю стоимость мороженой рыбы выросла на 0,5%. Стоимость варено-копченой и копченой колбасы, сарделек, сосисок мясных консервов для детского питания и сычужных сыров стала выше на 0,3%.
Что касается вареной колбасы, макаронных изделий, хлебобулочных изделий из пшеничной муки I и II сортов, сухих молочных смесей для детского питания, то данные продукты подорожали на 0,2%. Аналогичным образом увеличился в цене обед в столовой, закусочной, кафе (кроме столовой в организации).
На 0,1% подорожали такие продукты питания, как свинина, говядина, баранина, мясные консервы, сметана, жирный творог, ржаной хлеб, овощные консервы для детского питания, поваренная соль и вермишель.
Что касается куриных яиц, то в среднем по России они выросли в цене на 0,9%. Подсолнечное масло в среднем по стране стало дороже на 0,1%.
Стоимость сахара-песка в среднем по России снизилась на 0,1%.
Согласно данным Росстата, за неделю подешевели шоколадные конфеты, пшено и водка — на 0,2%, фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный чай и карамель стали дешевле на 0,1%. Стоимость сливочного масла, молока, гречневой крупы, пшеничной муки, риса и печенья осталась на прежнем уровне.
Ранее «Рамблер» сообщал, что средняя цена 1 кг картофеля в рознице по итогам первых пяти недель 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020 года выросла на 40%. Данные приводит Росстат.
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Экономика , Росстат
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