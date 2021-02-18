Рост цен на продукты в январе стал максимальным за 5 лет 

В России аналитиками зафиксирован максимальный за последние пять лет годовой рост потребительских цен на продовольственные товары в январе 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Ранее Росстат заявил, что в среднем цены на продукты питания в России увеличились в январе на 1,07% в месячном выражении и на 7,57% в годовом.

Аналитики отметили, что выше инфляция была лишь в январе 2016 года (9,18% в годовом выражении). Это был год, когда Россия выходила из экономического кризиса.

По подсчетам аналитиков, продукты в январе увеличились в цене сильнее в небогатых регионах с невысокими доходами населения и значительной долей личных трат домохозяйств на еду. Что касается благополучных регионов, то там продовольственная инфляция, наоборот, была ниже, сказано в исследовании.

В январе рост цен на продукты в регионах России варьировался от 3% до 10,9%, заявили в FinExpertiza.

Больше всего под ценовой удар попали продукты в Дагестане, Саратовской области, Адыгее, Рязанской области, Кабардино-Балкарии, Хакасии, Калмыкии, Калужской области, Брянской области и Северной Осетии.

Рост цен меньше всего коснулся Чукотского автономного округа, Ненецкого автономного округа, Томской области, Якутии, Камчатского края, Москвы, Мурманской и Новосибирской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ленинградской области.

Аналитики компании отмечают, что в период первой волны пандемии ряд поставщиков не стали значительно поднимать цены, несмотря на подорожание товаров на внешних рынках.

«Однако впоследствии рыночная конъюнктура и ослабление курса рубля стали постепенно отражаться на ценах внутри страны, и этот эффект еще не исчерпан, поэтому стоимость продовольственных товаров может продолжить расти. Кроме того, из-за госрегулирования цен на отдельные продукты рынок могут ожидать неприятные сюрпризы, такие как разбалансировка спроса и предложения, дефицит и ценовые всплески», — заявила президент FinExpertiza Елена Трубникова