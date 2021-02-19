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В России появился сервис для отслеживания транзакций с криптовалютой 

News.ru 1 час назад
Появился сервис для отслеживания транзакций с криптовалютой
Фото: Reuters
Росфинмониторинг совместно с Минцифры разработал сервис «Прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций с криптовалютой. Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал глава ведомства Юрий Чиханчин.
Механизм позволит правоохранителям по определённым признакам выявлять преступную составляющую сделки. По словам Чиханчина, с помощью «Прозрачного блокчейна» можно будет отслеживать все движения с криптовалютой и неправомерные попытки «спрятаться» за ней.

Уже есть уголовные дела, — поделился с главой государства Чиханчин.

Он отметил, что служба финансовой разведки активно взаимодействует с иностранными профильными ведомствами, в том числе из Финляндии, Мальты, Лихтенштейна и других стран. В настоящее время сервис находится на контроле у правительства, пишет РБК. Кроме того, Росфинмониторингу оказывает поддержку Минцифры для завершения разработки до конца года.
О планах разработки сервиса в Росфинмониторинге рассказали в августе прошлого года. Тогда прототип программы быт протестирован в сфере контроля за оборотом наркотиков. В ведомстве рассказали об интересе к разработке со стороны российских правоохранителей и иностранных финансовых разведок.
Как сообщал NEWS.ru, основатель Tesla Илон Маск раскритиковал инвестиции компании в биткоин. Вложения он назвал «безрассудством», отметив, что действия руководства Tesla не отражают его взглядов напрямую, так как он «не инвестор, а инженер».
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Комментарии
Экономика , Юрий Чиханчин , Илон Маск , Владимир Путин , Росфинмониторинг
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