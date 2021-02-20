ЦБ сообщил о минимальном объеме переводов из РФ за 4 года

По данным Банка России, в 2020 году физические лица отправили из России через системы денежных переводов минимальную за четыре года сумму средств — $7,4 млрд, пишет РБК.

Большая часть из отправленных средств — $6,2 млрд — приходится на страны СНГ.

В 2019 году данный показатель не столь значительно превышал результат 2020 года, составив $7,5 млрд Из этого следует, что пандемия коронавируса и ограничения в связи с эпидемией практически не ударили по рынку трансграничных переводов.

В 2020 году из стран СНГ и дальнего зарубежья Россия получила $3,1 млрд, а годом ранее — $3,3 млрд

Отмечается, что в марте было зафиксировано падение рынка трансграничных переводов, а в апреле он достиг локального минимума, упав до $302 млн в месяц. Это обусловлено закрытием границ, приостановкой работы торгово-сервисных предприятий, а также ослаблением российской валюты.

Уже в мае рынок начал восстанавливаться — из России было переведено за границу $490 млн, что является более высоким показателем, чем в марте и апреле. Однако суммарный объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года, на 27,7%. В июле физическими лицами была переведена рекордная за два года сумма — $837 млн Представители рынка считают, что это произошло в связи с отложенным спросом, который фиксировался в основном со стороны трудовых мигрантов из стран СНГ.