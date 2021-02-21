Оператор СП-2 запросил немедленного разрешения на работы в водах Германии 

Оператор газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG подала в федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ запрос на немедленную выдачу разрешения на строительство газопровода в водах Германии. Об этом 21 февраля сообщает радиостанция NDR.

Таким Nord Stream 2 AG отреагировала на жалобу со стороны немецких экологических организаций о продолжении строительства трубопровода «Северный поток — 2» в водах ФРГ. Экологические организации ранее опротестовали решение BSH о выдаче разрешения на строительство.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствуют строительству газопровода, так как американцы хотят продавать Германии свой сжиженный газ. Тем не менее германские власти пока отбиваются от давления США и поддерживают проект.