Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.11
$
74.20
89.86
90.00
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
64.62
–0.25 Золото
1809.84
–0.01 РТС
1465.82
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.02
1.2142
+0.0022
10.02
1.2120
19.02
11.02

Путин напомнил Лукашенко о миллиардных инвестициях в Белоруссию 

Ирина Лебедева 2 часа назад
На встрече лидеров России и Белоруссии, прошедшей в Сочи накануне, президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия по-прежнему остается самым крупным инвестором для Белоруссии и что инструменты взаимодействия двух стран отлажены хорошо.

«Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнёром Белоруссии — около 50%, мы самый крупный инвестор, свыше $4 млрд проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику», — цитирует слова главы Российской Федерации РИА Новости.

Владимир Путин отметил как пример успешного взаимодействия стран проект по строительству Белорусской атомной электростанции, первый блок которой ввели в строй в прошлом году, а также сотрудничество в агропромышленном секторе.
Лукашенко поблагодарил Россию за помощь белорусской экономике
Как ранее сообщал «Рамблер», в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Путин отметил, что сотрудничество востребовано на разных уровнях, в том числе, на региональном.
Комментарии 51
Экономика , Видео , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение