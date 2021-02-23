Путин напомнил Лукашенко о миллиардных инвестициях в Белоруссию 

На встрече лидеров России и Белоруссии, прошедшей в Сочи накануне, президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия по-прежнему остается самым крупным инвестором для Белоруссии и что инструменты взаимодействия двух стран отлажены хорошо.

«Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнёром Белоруссии — около 50%, мы самый крупный инвестор, свыше $4 млрд проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику», — цитирует слова главы Российской Федерации РИА Новости.

Владимир Путин отметил как пример успешного взаимодействия стран проект по строительству Белорусской атомной электростанции, первый блок которой ввели в строй в прошлом году, а также сотрудничество в агропромышленном секторе.