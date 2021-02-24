Объем нефтегазовых доходов бюджета России сократился на 30%

Объем нефтегазовых доходов России снизился в 2020 году на 2,3 трлн рублей, или на 30,4%. В общем объеме доходов их доля упала до 28% с 39,3% в 2019 году, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов за прошлый год.

Отмечается, что доля ненефтегазовых доходов в 2020 году в сравнении с предыдущим годом выросла на 11,3 п.п. с 60,7% в 2019 году.

Что касается общего объема доходов федерального бюджета, то он составил 18 722,2 млрд рублей. Данный показатель оказался ниже прогнозируемого общего объема доходов на 1 871,4 млрд рублей, или на 9,1%, из них нефтегазовые доходы — на 2 288,5 млрд рублей, или на 30,4%.

В то же время ненефтегазовые доходы выросли на 417,1 млрд рублей, или на 3,2%.