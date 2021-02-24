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Счетная палата заявила о падении доли нефтегазовых доходов бюджета 

Лера Букина 54 минуты назад
Объем нефтегазовых доходов бюджета России сократился на 30%
Фото: РИА Новости
Объем нефтегазовых доходов России снизился в 2020 году на 2,3 трлн рублей, или на 30,4%. В общем объеме доходов их доля упала до 28% с 39,3% в 2019 году, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов за прошлый год.
Отмечается, что доля ненефтегазовых доходов в 2020 году в сравнении с предыдущим годом выросла на 11,3 п.п. с 60,7% в 2019 году.
Что касается общего объема доходов федерального бюджета, то он составил 18 722,2 млрд рублей. Данный показатель оказался ниже прогнозируемого общего объема доходов на 1 871,4 млрд рублей, или на 9,1%, из них нефтегазовые доходы — на 2 288,5 млрд рублей, или на 30,4%.
В то же время ненефтегазовые доходы выросли на 417,1 млрд рублей, или на 3,2%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что из-за повысившихся цен на нефть и слабого рубля у России будет возможность пополнить бюджет на 33 миллиарда долларов США. Такого мнения придерживаются аналитики.
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