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Банкам предрекли потерю до половины прибыли 

Лера Букина 1 час назад
Банкам предрекли потерю до половины прибыли
Фото: ТАСС
В 2021 году кредитные организации столкнутся с отложенным негативным эффектом от 2020 года в виде сокращения прибыли. Они ощутят экономический спад после того, как завершится мораторий на банкротство, а также после отмены послаблений по созданию резервов реструктуризированных кредитов, полагают в «Эксперт РА». Об этом пишут «Известия».
Доход банков может упасть в связи с сокращением уровня чистой процентной прибыли на фоне дальнейшего уменьшения ставок по займам, считает директор по банковским рейтингам агентства Людмила Кожекина. Она считает, что кредитные организации не смогут это целиком компенсировать, поскольку главный положительный эффект от сокращения ключевой ставки пришелся на 2020 год.
Также банки будут вынуждены наращивать резервы на 500 млрд рублей, считает эксперт. Кожекина прогнозирует сокращение прибыли банковского сектора на 20–30% по итогам 2021 года в сравнении с 2020 годом. Напомним, по итогам прошлого года прибыль банковского сектора составила 1,6 трлн рублей.
Более пессимистичные прогнозы — у НРА. Отложенные расходы на дорезервирование могут быть приближены к 1 трлн рублей, а прибыль банков будет на уровне 900 млрд рублей, что на 44% ниже, чем в прошлом году, считает старший аналитик банковских рейтингов Надежда Караваева.
В 2021 году прогнозируется возвращение экономики к докризисному положению, что поможет избежать резко негативного эффекта на состояние банков, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
На высокую прибыль в 2021 году можно рассчитывать в крупнейших финансовых организациях с высоким качеством активов, полагает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер.
Ранее «Рамблер» сообщал, что банки продолжили снижать ставки по вкладам.
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Комментарии
Экономика , Компании , Валерий Пивень , Егор Дахтлер , Надежда Караваева , газета "Известия"
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