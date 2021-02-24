Банки продолжили снижать ставки по вкладам 

С середины февраля 2021 года в девяти банках доходность по вкладам уменьшилась в диапазоне от 0,1 до 1,4%, пишут «Известия» со ссылкой на данные анализа финансового маркетплейса «Сравни.ру». Отмечается, что пять кредитных организаций пошли на увеличение ставок по депозитам в диапазоне от 0,1 до 2%.

Среди тех, кто повысил ставки по вкладам оказался также «Хоум Кредит». Он увеличил ставку по части депозитов в линейке на 1,2–2%. Данный показатель выше, чем у его конкурентов. Кроме того, повысили проценты банк «Кредит Европа», ЮниКредит Банк , «Кубань кредит» и Росдорбанк.

По данным исследования, более высокую ставку банки могут предоставить клиентам, которые открывают счета на большие суммы и на долгий срок. На сегодняшний день средний размер доходности по вкладам составляет 4,5%, подсчитали в маркетплейсе.

Эксперты полагают, что более существенный рост ставок по вкладам клиенты увидят к осени. Вместе с тем они предупреждают, что докризисных показателей доходности пока ожидать не следует.