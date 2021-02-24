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Банки продолжили снижать ставки по вкладам 

Лера Букина 55 минут назад
Банки продолжили снижать ставки по вкладам
Фото: РИА Новости
С середины февраля 2021 года в девяти банках доходность по вкладам уменьшилась в диапазоне от 0,1 до 1,4%, пишут «Известия» со ссылкой на данные анализа финансового маркетплейса «Сравни.ру». Отмечается, что пять кредитных организаций пошли на увеличение ставок по депозитам в диапазоне от 0,1 до 2%.
Сильнее всего ставки на депозиты упали по некоторым продуктам в банке «Хоум Кредит» — на 0,6–1,4%. Также снизили ставки в КС Банке, Зираат Банке (Москва) , Банке БЖФ и других.
Среди тех, кто повысил ставки по вкладам оказался также «Хоум Кредит». Он увеличил ставку по части депозитов в линейке на 1,2–2%. Данный показатель выше, чем у его конкурентов. Кроме того, повысили проценты банк «Кредит Европа», ЮниКредит Банк, «Кубань кредит» и Росдорбанк.
По данным исследования, более высокую ставку банки могут предоставить клиентам, которые открывают счета на большие суммы и на долгий срок. На сегодняшний день средний размер доходности по вкладам составляет 4,5%, подсчитали в маркетплейсе.
Эксперты полагают, что более существенный рост ставок по вкладам клиенты увидят к осени. Вместе с тем они предупреждают, что докризисных показателей доходности пока ожидать не следует.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российские банки готовятся повышать ставки по вкладам в связи с изменением политики ЦБ РФ.
Видео дня. Банки обвинили в увеличении дохода «хищническими» методами
Комментарии
Личный счет , Компании , ХКФ Банк , Центральный банк России , ЮниКредит Банк , Зираат Банк , газета "Известия"
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