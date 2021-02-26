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Немцы составили четыре плана по «Северному потоку — 2» 

Артём Кульша 2 часа назад
Власти Германии рассматривают четыре варианта действий в ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Handelsblatt.
Издание отмечает, что новая администрация США готова к диалогу с Берлином о будущем трубопровода, а немецкие власти стремятся достигнуть компромисса со всеми заинтересованными сторонами. В настоящее время правительство Германии и фракции, входящие в коалицию партий в Бундестаге, обсуждают четыре варианта действий в данной ситуации.
Один из них — окончание строительства, несмотря на угрозы и критику. Скорее всего, это будет означать для ФРГ ухудшение отношений с Соединенными Штатами. Еще один сценарий — приостановка строительства на время проведения переговоров с США с созданием комиссии с участием представителей Соединенных Штатов и некоторых стран Европейского союза.
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Еще один вариант подразумевает применение к «Северному потоку — 2» «механизма отключения» — прекращение поставок газа по нему, в случае если Россия сократит объемы газа, транспортируемого через территорию Украины. США оценивают данный сценарий в целом положительно, но он грозит немцам вероятностью роста стоимости газа и того, что компании, участвующие в проекте, могут потребовать возмещения многомиллиардного ущерба.
Наконец, еще один вариант предполагает усиление кооперации с Украиной в энергетической области, значительное увеличение инвестиций в ее энергетический сектор и возможность будущих поставок оттуда «зеленого» водорода.
Комментарии 193
Экономика , Видео , Бундестаг , ЕС , Администрация США
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