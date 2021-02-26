Банки недовольны предложением ЦБ по лимиту в СБП 

Финансовые организации раскритиковали предложение Центрального банка России о лимите на отправку денег через систему быстрых платежей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Некоторое время назад Центробанк разработал проект указания об изменении положения «О платежной системе Банка России». Он, в частности, подразумевает установление нижнего уровня лимита на отправку денег через СБП в размере 150 тысяч рублей в день. Участники рынка подвергли эту идею критике.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что, согласно статистике кредитных организаций, доля клиентов, которые переводят более 100 тысяч рублей в месяц, составляет лишь 4%. Он высказал мнение, что лимит, предложенный ЦБ, создает предпосылки для активизации мошенничества путем социальной инженерии через СБП.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов назвал предложенный Центральным банком лимит явно избыточным. Он объяснил, что крупные переводы нехарактерны для пользователей электронных кошельков, в связи с чем их операторы не могут компенсировать выпадающие доходы от мелких переводов комиссиями за крупные, как это могут делать банки.