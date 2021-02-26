Банки недовольны предложением ЦБ по лимиту в СБП 

Финансовые организации раскритиковали предложение Центрального банка России о лимите на отправку денег через систему быстрых платежей. Об этом сообщает «Коммерсант».
Некоторое время назад Центробанк разработал проект указания об изменении положения «О платежной системе Банка России». Он, в частности, подразумевает установление нижнего уровня лимита на отправку денег через СБП в размере 150 тысяч рублей в день. Участники рынка подвергли эту идею критике.
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что, согласно статистике кредитных организаций, доля клиентов, которые переводят более 100 тысяч рублей в месяц, составляет лишь 4%. Он высказал мнение, что лимит, предложенный ЦБ, создает предпосылки для активизации мошенничества путем социальной инженерии через СБП.
Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов назвал предложенный Центральным банком лимит явно избыточным. Он объяснил, что крупные переводы нехарактерны для пользователей электронных кошельков, в связи с чем их операторы не могут компенсировать выпадающие доходы от мелких переводов комиссиями за крупные, как это могут делать банки.
Также Достов указал на то, что рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег предусматривают, что кредитные организации могут самостоятельно осуществлять политику управления рисками, а расширение лимита переводов до 150 тысяч рублей в день ограничит их в этой возможности.