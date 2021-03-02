Минсельхоз разработал механизм сдерживания цен на яйца 

Минсельхоз разработал меры поддержки отрасли птицеводства, для того чтобы стабилизировать цены на ее продукцию, заявил «Ведомостям» источник в ведомстве и два участника совещания 1 марта под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова , где обсуждались данные вопросы.

Так, ведомство предлагает поднять предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для компаний отрасли с 1 до 1,5 млрд рублей на одного заемщика, рассказал собеседник издания в Минсельхозе.

Кроме того, предлагается продлить льготные инвестиционные кредиты на срок до 12 лет компаниям, которые пострадали от гриппа птиц. В настоящее время срок данных кредитов составляет до 8 лет.

Также собеседники «Ведомостей» рассказали о планах по снижению зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц. В настоящее время идет обсуждение поэтапного повышения ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года — с 0 до 5%, с 1 января 2023 года — до 15%. Также обсуждается вопрос возмещения капитальных затрат на строительство и модернизацию предприятий по производству инкубационного яйца, начиная с 2022 г.

Еще одна мера — возмещение части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции — мяса и яиц, отметил собеседник издания в Минсельхозе. Данное решение может действовать до 1 октября 2021 года для птицеводов, которые не повышают отпускные цены.

Все эти предложения предстоит согласовать правительству.