Россия и Румыния расторгли контракт на транзит газа 

Контракт на транспортировку природного газа через румынскую территорию был расторгнут между Россией и Румынией по обоюдному согласию сторон, пишут «Известия».

Ранее планировалось действие договора до конца 2023 года. Также раньше, согласно договору, Бухарест транспортировал российский газ по трубопроводным веткам Т1, Т2 и Т3. Но сейчас, как подчеркивают власти Румынии, «другие страны могут резервировать мощности на этих транзитных газопроводах».

Как ожидается, Молдавия будет получать тот же российский газ, но уже со стороны запада, а не востока. На этом фоне молдавский президент Майя Санду приняла решение разобраться с Приднестровьем, которое, по ее словам, потребляет газ, однако не платит за него.

Кроме того, Молдавия выразила надежду, что в ближайшем будущем они станут более независимы от России.

Бухарест планирует унифицировать свою газотранспортную инфраструктуру с молдавской, считает старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН , эксперт РСМД Дмитрий Офицеров-Бельский. По его словам, также у молдавской стороны есть планы полностью унифицировать инфраструктуру для передачи электричества.