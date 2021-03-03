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Россия и Румыния расторгли контракт на транзит газа 

Лера Букина 1 час назад
Россия и Румыния расторгли контракт на транзит газа
Фото: РИА Новости
Контракт на транспортировку природного газа через румынскую территорию был расторгнут между Россией и Румынией по обоюдному согласию сторон, пишут «Известия».
Ранее планировалось действие договора до конца 2023 года. Также раньше, согласно договору, Бухарест транспортировал российский газ по трубопроводным веткам Т1, Т2 и Т3. Но сейчас, как подчеркивают власти Румынии, «другие страны могут резервировать мощности на этих транзитных газопроводах».
Как ожидается, Молдавия будет получать тот же российский газ, но уже со стороны запада, а не востока. На этом фоне молдавский президент Майя Санду приняла решение разобраться с Приднестровьем, которое, по ее словам, потребляет газ, однако не платит за него.
Кроме того, Молдавия выразила надежду, что в ближайшем будущем они станут более независимы от России.
Бухарест планирует унифицировать свою газотранспортную инфраструктуру с молдавской, считает старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, эксперт РСМД Дмитрий Офицеров-Бельский. По его словам, также у молдавской стороны есть планы полностью унифицировать инфраструктуру для передачи электричества.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Газпром» увеличил транзит газа через Украину.
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Экономика , Газпром , РАН , ИМЭМО РАН , газета "Известия"
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