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В Uniper заявили об отсутствии препятствий для достройки «Севпотока-2» 

Лера Букина 4 часа назад
В Uniper заявили об отсутствии препятствий для достройки «Севпотока-2»
Фото: РИА Новости
Для завершения строительства газопровода «Северный поток-2» не существует каких-либо технических препятствий, заявил глава немецкой Uniper Андреас Ширенбек во время ежегодной онлайн-конференции. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы — финансовый инвестор проекта, сам трубопровод мы непосредственно не прокладываем, но очень внимательно следим за его завершением. Мы уверены, что российская сторона завершит строительство трубопровода как и было заявлено. Не вижу никаких технических рисков», — цитирует его агентство.
Ширенбек отмечает, что компания отслеживает процесс переговоров между ЕС и США. Кроме того, он верит в лучшее относительно решения по проекту. Глава Uniper указал на то, что данный проект необходим для того, чтобы обеспечивать бесперебойные поставки газа в Европу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что представитель немецкой компании Wintershall Dea заявила о поддержке «Северного потока-2».
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