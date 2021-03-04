В Uniper заявили об отсутствии препятствий для достройки «Севпотока-2» 

Для завершения строительства газопровода «Северный поток-2» не существует каких-либо технических препятствий, заявил глава немецкой Uniper Андреас Ширенбек во время ежегодной онлайн-конференции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы — финансовый инвестор проекта, сам трубопровод мы непосредственно не прокладываем, но очень внимательно следим за его завершением. Мы уверены, что российская сторона завершит строительство трубопровода как и было заявлено. Не вижу никаких технических рисков», — цитирует его агентство.

Ширенбек отмечает, что компания отслеживает процесс переговоров между ЕС и США. Кроме того, он верит в лучшее относительно решения по проекту. Глава Uniper указал на то, что данный проект необходим для того, чтобы обеспечивать бесперебойные поставки газа в Европу.