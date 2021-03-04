Путин примет участие в ПМЭФ-2021 

Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
«Да, мы рассчитываем, что президент примет участие. Пока модальность его участия — в пленарной сессии, в других мероприятиях — мы не можем сформулировать, потому что, вы сами понимаете, эпидемиологическая обстановка весьма подвижна», — цитирует Пескова агентство.
Песков указал, что Путин будет участвовать в форуме, поскольку иначе «представить Питерский форум невозможно».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2021 году Петербургский международный экономический форум будет проходить со 2 по 5 июня.