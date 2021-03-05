США предупредили о дальнейших мерах против «Севпотока-2»

В случае если Госдеп выявит, что участвующие в строительстве «Севпотока-2» компании «занимаются деятельностью, подлежащей санкциям», он известит об этом конгресс.

Прайс указал на то, что в феврале ведомством конгрессу был представлен доклад со списком участников строительства газопровода. В результате российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и компания «КВТ-Рус» попали в очередной санкционный список.

Представитель Госдепа подчеркнул, что это «не конец истории». По его словам, ведомство обязано предъявлять конгрессу свой анализ о том, какая деятельность попадает под санкции. Следующий доклад ожидают в мае.

«Если мы придем к выводу, что другие субъекты занимаются деятельностью, подпадающей под санкции в соответствии с законом PEESA (закона о защите энергетической безопасности Европы), мы сообщим об этом», — заявил Прайс.

На текущей неделе сенаторы призвали президента США Джо Байдена ввести новые ограничения для компаний,

участвующих в строительстве проекта.