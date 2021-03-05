Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.26
$
74.54
88.87
89.09
Прогноз
08.03 – 15.03
$
75.60
91.63
Индексы и котировки Brent
67.92
–0.09 Золото
1698.94
+0.12 РТС
1454.67
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
05.03
1.1955
–0.0162
19.02
1.2117
02.03
22.02
08.02

В США заявили о дальнейших мерах против «Северного потока-2» 

Лера Букина 1 час назад
США предупредили о дальнейших мерах против «Севпотока-2»
Фото: ТАСС
США не исключают того, что дальнейшие меры против газопровода «Северный поток-2» будут приняты, заявил в ходе брифинга представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Об этом пишет РБК.
В случае если Госдеп выявит, что участвующие в строительстве «Севпотока-2» компании «занимаются деятельностью, подлежащей санкциям», он известит об этом конгресс.
Прайс указал на то, что в феврале ведомством конгрессу был представлен доклад со списком участников строительства газопровода. В результате российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и компания «КВТ-Рус» попали в очередной санкционный список.
Представитель Госдепа подчеркнул, что это «не конец истории». По его словам, ведомство обязано предъявлять конгрессу свой анализ о том, какая деятельность попадает под санкции. Следующий доклад ожидают в мае.

«Если мы придем к выводу, что другие субъекты занимаются деятельностью, подпадающей под санкции в соответствии с законом PEESA (закона о защите энергетической безопасности Европы), мы сообщим об этом», — заявил Прайс.

На текущей неделе сенаторы призвали президента США Джо Байдена ввести новые ограничения для компаний,
участвующих в строительстве проекта.
Ранее «Рамблер» сообщал, что немецкая Uniper прекратила финансировать «Северный поток-2».
Видео дня. Экономист рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения
Комментарии
Экономика , Компании , Джозеф Байден , Нед Прайс , Госдеп США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение