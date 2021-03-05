Россия впервые перенесла рецессию лучше остального мира 

Впервые за постсоветский период времени Россия перенесла рецессию лучше, чем остальные страны. Такое заключение сделали авторы бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» от «Центра развития» ВШЭ

Отмечается, что, несмотря на глобальную кризисную ситуацию на фоне пандемии, России все-таки удалось добиться таких результатов. Так, по итогам 2020 года российский ВВП упал на 3,1% — сильнее, чем в кризисный 2015 год, но данный показатель лучше, чем в 2009 году.

Авторами исследования был также сделан акцент на антикризисных мерах государства. Они способствовали значительному смягчению падения российской экономики. Перенести кризис помогли как действия бюджетного правила, так и проведение политики таргетирования инфляции, полагают специалисты.

Также авторы исследования отметили, что меры господдержки способствовали тому, что в 2020 году кризис ухудшил динамику ВВП приблизительно на 4,7 п.п., когда без них ущерб составил бы 7-8 п.п.

Кризис повлиял на экономику России через ряд основных каналов: сокращение потребительской и инвестиционной активности в связи с ограничительными мерами, значительное уменьшение объемов экспорта, а также падение цен на нефть.