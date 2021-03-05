Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.40
$
74.59
88.90
89.13
Прогноз
08.03 – 15.03
$
72.72
87.25
Индексы и котировки Brent
68.38
–0.13 Золото
1695.76
–0.17 РТС
1454.67
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.03
1.1940
–0.0177
19.02
1.2117
02.03
22.02
08.02

Конгресс США спрогнозировал удвоение госдолга страны 

Лера Букина 1 час назад
Конгресс США спрогнозировал удвоение госдолга страны
Фото: Reuters
Государственный долг США к концу 2021 года превысит объем национального ВВП, а к 2051 году вырастет еще практически вдвое и составит 202% ВВП, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз, опубликованный в новом докладе Бюджетного управления Конгресса США.

«Растущее долговое бремя может усилить риск налогово-бюджетного кризиса и роста инфляции, а также подорвать доверие к доллару США, что сделает более затратным финансирование государственной и частной деятельности на международных рынках», — говорится в докладе.

Увеличение американского долга обусловлено, прежде всего, экстренными тратами правительства США на преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
В докладе говорится, что дефицит федерального бюджета США составит в 2021 году 10,3% ВВП, что будет одним из крупнейших дефицитов с 1945 года без учета рекордного дефицита 2020 года, который составил 14,9%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глобальный долг вырос до рекордных $281 млн
Видео дня. Экономист рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения
Комментарии 2
Экономика , Конгресс США , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение