Конгресс США спрогнозировал удвоение госдолга страны 

Государственный долг США к концу 2021 года превысит объем национального ВВП, а к 2051 году вырастет еще практически вдвое и составит 202% ВВП, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз, опубликованный в новом докладе Бюджетного управления Конгресса США

«Растущее долговое бремя может усилить риск налогово-бюджетного кризиса и роста инфляции, а также подорвать доверие к доллару США, что сделает более затратным финансирование государственной и частной деятельности на международных рынках», — говорится в докладе.

Увеличение американского долга обусловлено, прежде всего, экстренными тратами правительства США на преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В докладе говорится, что дефицит федерального бюджета США составит в 2021 году 10,3% ВВП, что будет одним из крупнейших дефицитов с 1945 года без учета рекордного дефицита 2020 года, который составил 14,9%.