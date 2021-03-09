Россия в 2020 году поставила рекорд по экспорту продуктов 

Российский экспорт продукции АПК в 2020 году продемонстрировал рекордные показатели в современной истории, заявили РБК в федеральном центре «Агроэкспорт» Минсельхоза России.
Отмечается, что в 2020 году Россия экспортировала в другие страны 79 млн тонн сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд Это на 20% больше как в денежном, так и в натуральном выражении по отношению к 2019 году. По словам аналитиков, это означает, что в России побит рекорд 2018 года, когда за границу были поставлены 78,5 млн тонн продукции АПК на $25,8 млрд
150 стран выступили покупателями российского продовольствия в 2020 году, рассказали в «Агроэкспорте». На первой строчке по данному показателю — Китай. На долю этой страны приходится 13% всех поставок. На втором месте оказалась Турция (10%), на третьем — Казахстан (около 7%).
Рекордные прошлогодние показатели экспорта обусловлены «высоким темпом развития» отечественного АПК по всем ключевым направлениям, несмотря на пандемию и неблагоприятные погодные условия, говорят в Минсельхозе.
Наиболее быстрыми темпами в 2020 году увеличился экспорт мяса: на 53%, до 525 тысяч тонн, в натуральном выражении и на 49%, до $887 млн, в денежном. В частности, драйвером стало открытие рынка Китая для российского мяса птицы и говядины.
На 2021 год федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» зафиксирован целевой показатель по поставкам за границу в размере $26 млрд В Минсельхозе ожидают, что план будет выполнен, рассказал изданию представитель министерства.
Росту российского экспорта помогают мировые цены на продовольствие, которые растут второй год подряд, отмечает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. По его прогнозам, в 2021 году экспорт зерна может сократиться в связи с падением урожая. Однако он указал на то, что уменьшение объемов поставок может компенсировать рост глобальных цен на зерно, а также рост цен и объемов поставок по другим экспортным позициям.
Что касается рыбного экспорта, то президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев не ожидает его нормализации в 2021 году. На фоне продолжающегося закрытия портов Китая для российской рыбы и невозможности отгружать продукцию в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона экспорт по итогам 2021 года может сократиться более чем на $500 млн, предупреждает он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что секретный экспорт из России в прошедшем году сократился на 15,6%, до $11,48 млрд