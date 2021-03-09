Россия в 2020 году поставила рекорд по экспорту продуктов 

Российский экспорт продукции АПК в 2020 году продемонстрировал рекордные показатели в современной истории, заявили РБК в федеральном центре «Агроэкспорт» Минсельхоза России

Отмечается, что в 2020 году Россия экспортировала в другие страны 79 млн тонн сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд Это на 20% больше как в денежном, так и в натуральном выражении по отношению к 2019 году. По словам аналитиков, это означает, что в России побит рекорд 2018 года, когда за границу были поставлены 78,5 млн тонн продукции АПК на $25,8 млрд

150 стран выступили покупателями российского продовольствия в 2020 году, рассказали в «Агроэкспорте». На первой строчке по данному показателю — Китай. На долю этой страны приходится 13% всех поставок. На втором месте оказалась Турция (10%), на третьем — Казахстан (около 7%).

Рекордные прошлогодние показатели экспорта обусловлены «высоким темпом развития» отечественного АПК по всем ключевым направлениям, несмотря на пандемию и неблагоприятные погодные условия, говорят в Минсельхозе.

Наиболее быстрыми темпами в 2020 году увеличился экспорт мяса: на 53%, до 525 тысяч тонн, в натуральном выражении и на 49%, до $887 млн, в денежном. В частности, драйвером стало открытие рынка Китая для российского мяса птицы и говядины.

На 2021 год федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» зафиксирован целевой показатель по поставкам за границу в размере $26 млрд В Минсельхозе ожидают, что план будет выполнен, рассказал изданию представитель министерства.

Росту российского экспорта помогают мировые цены на продовольствие, которые растут второй год подряд, отмечает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов . По его прогнозам, в 2021 году экспорт зерна может сократиться в связи с падением урожая. Однако он указал на то, что уменьшение объемов поставок может компенсировать рост глобальных цен на зерно, а также рост цен и объемов поставок по другим экспортным позициям.

Что касается рыбного экспорта, то президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев не ожидает его нормализации в 2021 году. На фоне продолжающегося закрытия портов Китая для российской рыбы и невозможности отгружать продукцию в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона экспорт по итогам 2021 года может сократиться более чем на $500 млн, предупреждает он.