В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ для лиц с низким доходом

В документе, размещённом в базе данных Госдумы, предлагается полностью освободить от НДФЛ лиц, чей доход не превышает 204 тысячи рублей в год (то есть 17 тысяч рублей в месяц). Далее ставка должна расти в зависимости от уровня дохода. Доходы свыше 10 млн рублей в год должны облагаться налогом по ставке в 25%, свыше 100 млн рублей в год — 35%, считает автор законопроекта. По подсчётам Катасонова, сейчас в России порядка 9 млн граждан с доходом ниже 204 тысяч рублей в год. Это 14% от всех налогоплательщиков.