Володин заявил об уходе России от зависимости от доллара

Он указал, что расчеты в национальных валютах в рамках ЕАЭС увеличились до 74%. Кроме того, по словам Володина, российская сторона развивает торговлю в национальных валютах с такими странами, как Китай и Турция.

Председатель Госдумы уточнил, что в конце февраля Россия изменила валютную структуру средств Фонда национального благосостояния – она включила в нее японскую йену и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно. Что касается американской валюты и евро, то их доля была сокращена с 45% до 35%. Доля фунта стерлингов сохранилась на уровне 10%.