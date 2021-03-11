Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Володин заявил об уходе России от зависимости от доллара

Лера Букина
16 минут назад
Россия поэтапно уходит от долларовой зависимости. Страна наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях с рядом стран, в частности, в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает «Прайм».
Володин заявил об уходе России от зависимости от доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он указал, что расчеты в национальных валютах в рамках ЕАЭС увеличились до 74%. Кроме того, по словам Володина, российская сторона развивает торговлю в национальных валютах с такими странами, как Китай и Турция.
Председатель Госдумы уточнил, что в конце февраля Россия изменила валютную структуру средств Фонда национального благосостояния – она включила в нее японскую йену и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно. Что касается американской валюты и евро, то их доля была сокращена с 45% до 35%. Доля фунта стерлингов сохранилась на уровне 10%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что доллар останется в обращении.
Экономика,Валентина Матвиенко,Вячеслав Володин,ЕАЭС,Совет Федерации,Госдума,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители