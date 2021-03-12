Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Минфин оценит стоимость введения продуктовых карточек

Лера Букина
2 часа назад
Правительство России попросило Минфин оценить программу потребительских сертификатов. Ее направили на доработку, заявил «Известиям» источник в правительстве, который ознакомился с документами.
Минфин оценит стоимость введения продуктовых карточек
Фото: ТАССТАСС
Минпромторг еще в конце 2020 года предложил ввести данную программу кабмину. Так, по потребительским сертификатам граждане, чьи доходы меньше регионального прожиточного минимума, смогли бы получить адресную помощь. Предполагается, что данный сертификат следует привязать к карте «Мир», на которую ежемесячно поступала бы фиксированная сумма, тратить которую можно только на продукты. Кабмин, в свою очередь, 2 февраля предоставил ответ на предложенную инициативу. Там подчеркнули, что бюджет программы не был оценен Минфином. Теперь Минпромторгу следует добавить позицию Министерства финансов и направить ее в правительство. Также кабмин уточнил, что речь идет о технической процедуре межведомственного взаимодействия. Однако это не означает, что обсуждение темы продовольственной помощи возобновляется, заявили «Известиям» в правительстве.
Некоторые регионы уже практикуют оказание помощи нуждающимся гражданам в виде продуктовых карточек, рассказал заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Если в Москве средства направляются на счета, то в других регионах граждане получают наборы продуктов. По словам Нилова, необходимо создать единый федеральный подход для данного шага.
Граждане России негативно реагируют на название «продуктовые карточки», поскольку они проводят параллели с временами СССР, когда продовольствие можно было получить по талонам, говорит директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. По его словам, в США эта практика существует и не вызывает у граждан никаких плохих ассоциаций.
Ранее «Рамблер» сообщал, что экономисты поддержали введение продуктовых карточек.
Экономика,Ярослав Нилов,Игорь Николаев,ЛДПР,Минпромторг,Минфин,Правительство РФ,газета "Известия",
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители