Минфин оценит стоимость введения продуктовых карточек

Минпромторг
еще в конце 2020 года предложил ввести данную программу кабмину. Так, по потребительским сертификатам граждане, чьи доходы меньше регионального прожиточного минимума, смогли бы получить адресную помощь. Предполагается, что данный сертификат следует привязать к карте «Мир», на которую ежемесячно поступала бы фиксированная сумма, тратить которую можно только на продукты. Кабмин, в свою очередь, 2 февраля предоставил ответ на предложенную инициативу. Там подчеркнули, что бюджет программы не был оценен Минфином. Теперь Минпромторгу следует добавить позицию Министерства финансов и направить ее в правительство. Также кабмин уточнил, что речь идет о технической процедуре межведомственного взаимодействия. Однако это не означает, что обсуждение темы продовольственной помощи возобновляется, заявили «Известиям» в правительстве.