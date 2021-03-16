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Цены на подсолнечное масло стали рекордными за 200 лет 

Лера Букина 1 час назад
Цены на подсолнечное масло стали рекордными за 200 лет
Фото: РИА Новости
Рыночная стоимость подсолнечного масла сегодня находится на рекордном уровне, заявил гендиректор «Русагро» Максим Басов. Об этом сообщает РИА Новости.
Цены на подсолнечник, упав в декабре в сравнении с ноябрем, в начале года стали повышаться. В декабре он стоил 38 рублей за килограмм (без НДС), в январе — 40 рублей, в феврале — 44 рубля, а в марте — 47 рублей, следует из презентации группы к онлайн-конференции с инвесторами и аналитиками, которая состоялась 15 марта.

«Цены на подсолнечник растут, потому что подсолнечника в стране не хватит для загрузки мощностей заводов, а цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет», — цитирует агентство Басова.

Он сообщил, что группой были созданы запасы подсолнечника, чтобы работать до конца сезона. Кроме того, он предположил, что правительство введет пошлину на экспорт масла, начиная с нового сезона.
Напомним, со 2 июня в России в рамках «зернового демпфера» начнет действовать гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Также в правительство был внесен проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%, но не меньше чем 135 евро за тонну.
Ранее «Рамблер» сообщал, что цены на подсолнечное масло производители «сдержат» до августа. Такое заявление сделал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.
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Комментарии 2
Экономика , Максим Басов , Михаил Мальцев , Русагро
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