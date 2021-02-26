Цены на подсолнечное масло сохранят до августа

Производители подсолнечного масла собираются до конца августа сохранять цены на продукцию на том уровне, на каком они зафиксированы в настоящее время, то есть в пределах 95 рублей за 1 литр, заявил «Известиям» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев

Готовность к сохранению цен обусловлена желанием создать комфорт для покупателей. По словам Мальцева, подсчетов относительно убытков от данного шага отрасль не производила. В качестве альтернативы может стать экспортная пошлина на подсолнечное масло. Тогда речь будет идти о более существенных убытках.

Напомним, что в России действует соглашение о стабилизации цен. Его заключили Минпромторг Минсельхоз , производители, а также торговые сети. Речь идет о подсолнечном масле и сахар-песке, цены на которые с 16 декабря зафиксировали у производителей на уровне 95 рублей за 1 литр и 36 рублей за 1 кг, а в рознице — 110 рублей и 45 рублей соответственно.

В настоящее время нет официального объявления от властей о дальнейшем продлении цен, подчеркнул глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов . Также, по его словам, вопрос о фиксации цен на более длительный срок, то есть после 1 апреля, не рассматривался.

Сегодня ценовая ситуация с сахар-песком и подсолнечным маслом находится в балансе, отметил председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов . По его словам, производителям удалось найти возможность компенсировать свои убытки. В частности, речь идет о продаже сахара торговыми сетями по фиксированной стоимости, другим же производителям он продается по свободной рыночной цене.