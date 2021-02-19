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Бизнес предупредил о подорожании продуктов из-за роста цен на упаковку 

Лера Букина 1 час назад
Бизнес предупредил о подорожании продуктов из-за упаковки
Фото: РИА Новости
Руспродсоюз (РПС), объединяющий более 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, обратился в ФАС с просьбой проверить обоснованность повышения цен на пластиковую упаковку. Письмо было направлено главе службы Максиму Шаскольскому, пишет «Коммерсант».
Согласно тексту письма, с конца 2020 года участники союза получают предупреждения о подорожании пластиковой упаковки в среднем на 10–15%. Поставщики объясняют это ростом стоимости приобретаемого сырья: стоимость полиэтилена с июня 2020 года увеличилась на 25–30%.
Рост стоимости упаковки, которая занимает до 30% в доле производства пищевой продукции, автоматически приведет к увеличению себестоимости производства многих продуктов, предупредил зампред правления РПС Дмитрий Леонов.
В компаниях «Пище-Поли-Пласт» и «Комус-Упаковка» с 15 февраля стоимость упаковки поднялась на 10%, заявил один из участников рынка.
«Технопарк-Флекс», завод «Протей» и «Данафлекс-Нано» предупредили своих контрагентов о росте цен на упаковку на 5–15%.
Во время ограничений, вызванных пандемией, переработчики уменьшили закупки полимеров и запасы изделий, а сейчас не успевают произвести необходимый объем, сообщил «Коммерсанту» источник на рынке.
Увеличение стоимости упаковки лишь началось: в настоящее время ее производители используют полимеры, закупленные в ноябре—декабре 2020 года, а через два месяца будут работать уже на супердорогом сырье, предупредил директор компании «Химпартнеры» Константин Рзаев.
В ФАС заверили, что меры реагирования в случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что рост цен на продукты в январе стал максимальным за 5 лет.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Экономика , Дмитрий Леонов , ФАС
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