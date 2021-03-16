Правительство изменит формулу цены на бензин с 1 мая 

В ходе совещания у вице-премьера Александра Новака 15 марта профильные ведомства совместно с топ-менеджерами крупных нефтяных компаний приняли решение о вступлении в силу с 1 мая корректировки демпферного механизма, от которого зависит стоимость бензина на внутреннем рынке. Об этом сообщает РБК.

Демпферный механизм действует следующим образом: при высокой экспортной стоимости нефти нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, напротив, должны направить средства в бюджет. Однако стоит заметить, что с начала 2021 года оптовая стоимость бензина и дизтоплива, которая заложена в формулу демпферного механизма, росла быстрее розничной, по этой причине рентабельность АЗС значительно сократилась, и нефтяники обратились с просьбой ее изменить.

«Мы видим, что [демпферный] механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос», — отметил Новак.

Он подчеркнул, что в настоящее время Минфином готовится соответствующий законопроект о корректировке демпфера.

При корректировке оптовой цены с 1 мая компенсации нефтяников вырастут на 42 млрд рублей до конца 2021 года, заявил главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. По его словам, благодаря этому будет восстановлен баланс на рынке при удержании темпов увеличения стоимости АЗС на бензин в пределах инфляции потребительских цен.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша назвал изменение демпфера разумным компромиссом для всех. По его прогнозам, данная мера поможет рынку топлива удержать стабильность.