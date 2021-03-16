Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.81
$
73.10
86.91
87.20
Прогноз
22.03 – 29.03
$
72.50
86.49
Индексы и котировки Brent
68.20
+0.04 Золото
1727.61
–0.21 РТС
1543.99
+1.61
Динамика валют
EUR / USD
16.03
1.1923
–0.0122
01.03
1.2045
12.03
04.03
18.02

Правительство изменит формулу цены на бензин с 1 мая 

Лера Букина 21 минуту назад
Правительство изменит формулу цены на бензин с 1 мая
Фото: РИА Новости
В ходе совещания у вице-премьера Александра Новака 15 марта профильные ведомства совместно с топ-менеджерами крупных нефтяных компаний приняли решение о вступлении в силу с 1 мая корректировки демпферного механизма, от которого зависит стоимость бензина на внутреннем рынке. Об этом сообщает РБК.
Демпферный механизм действует следующим образом: при высокой экспортной стоимости нефти нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, напротив, должны направить средства в бюджет. Однако стоит заметить, что с начала 2021 года оптовая стоимость бензина и дизтоплива, которая заложена в формулу демпферного механизма, росла быстрее розничной, по этой причине рентабельность АЗС значительно сократилась, и нефтяники обратились с просьбой ее изменить.

«Мы видим, что [демпферный] механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос», — отметил Новак.

Он подчеркнул, что в настоящее время Минфином готовится соответствующий законопроект о корректировке демпфера.
При корректировке оптовой цены с 1 мая компенсации нефтяников вырастут на 42 млрд рублей до конца 2021 года, заявил главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. По его словам, благодаря этому будет восстановлен баланс на рынке при удержании темпов увеличения стоимости АЗС на бензин в пределах инфляции потребительских цен.
Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша назвал изменение демпфера разумным компромиссом для всех. По его прогнозам, данная мера поможет рынку топлива удержать стабильность.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ценам на бензин предрекли рост.
Видео дня. У 23% россиян при увольнении не хватит денег на неделю
Комментарии 1
Экономика , Евгений Аркуша , Александр Новак , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
00:32
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
Экономика
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение