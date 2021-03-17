Экономисты спрогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ

19 марта Совет директоров Центробанка оставит ставку на текущем уровне, предупредив о будущем ужесточении денежно-кредитной политики, полагают опрошенные РБК экономисты. Однако существует вероятность и того, что ставка повысится на 0,25 процентного пункта — с 4,25 до 4,5%, прогнозируют некоторые из экспертов.

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О том, что мнение о сохранении ставки преобладает на рынке, свидетельствует и консенсус-прогноз Bloomberg. 37 из 40 экономистов, опрошенных агентством, прогнозируют сохранение ставки на уровне 4,25%, двое ожидают повышения на 0,25 п.п. и один — на 0,5 п.п.

Банк России в своих последних выступлениях перешел к ужесточению политики, напоминают эксперты.

В ситуации с ростом ставки настораживает, что понижение с уровня 5,5%, считающегося серединой нейтрального интервала, случилось лишь летом 2020 года, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова . По ее мнению, регулятору следует повышать ставку все же поэтапно. Она оценивает вероятность роста в 30%.

Если регулятором будет принято решение о росте ставки 19 марта, то это будет реакция на нынешние негативные сюрпризы по инфляции - ее пик в 2021 году выше ожиданий, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин . Он оценивает вероятность роста ставки в марте в 50%.

Начало роста ставки произойдет в апреле – на 0,25 процентного пункта. Цикл продолжится в июле - на 0,25 процентного пункта, считает экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков

Регулятор сохранит ключевую ставку 19 марта, однако будет готовить рынок к тому, что летом произойдет повышение, полагает главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец. Она ожидает три роста ставки в 2021 году: в июне, июле и сентябре.

«Это окно принятия решений о повышении ставки, когда риск третьей волны коронавируса будет уже пройден, но замедление роста продовольственных цен, которое снизит инфляцию, еще не начнется», – заявила Донец.

Она прогнозирует, что Банк России успеет увеличить ставку с 4,25 до 5%.