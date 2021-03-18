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Российский чиновник назвал ₽15 тысяч хорошей зарплатой

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Руководитель управления труда и занятости по Орловской области Александр Сотников с удивлением констатировал, что жители региона не хотят работать за 15-18 тысяч в месяц. Об этом пишут «Орловские новости».
Чиновник назвал ₽15 тысяч хорошей зарплатой
Фото: ТАССТАСС
По данным издания, выступая с докладом 16 марта, чиновник отметил, что в регионе количество открытых вакансий превышает число официально зарегистрированных безработных. Однако люди предпочитают искать работу в Москве, а не в Орловской области.
«Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то», - отметил Сотников.
При этом он признал, что вахтовикам в столице предлагают 40 тысяч рублей, однако отметил, что там зарплата «черная», а в Орловской области «белая».
«Мы надеемся, что люди вернутся в регион», - заявил чиновник.
Позднее, комментируя РЕН ТВ свое высказывание, Сотников отметил, что как госслужащий не может оценивать, является ли зарплата «нормальной» или «ненормальной».
«Оценка любой работы не может осуществляться исключительно с точки зрения зарплаты. Есть еще и фактор непосредственно условий труда, есть фактор удаленности рабочего места от места жительства гражданина, есть фактор личных предпочтений человека. И это его право - соглашаться, либо не соглашаться на такую работу», - заявил он.
При этом в 2019 году сам Сотников заработал 993,7 тысячи рублей, что составляет 82 тысячи в месяц. Такие данные содержатся в его декларации, опубликованной в 2020 году.
«Рамблер» писал, что ранее руководитель фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов констатировал, что невозможно прожить на максимальное пособие по безработице в 12 130 руб. и предложил поднять его до 31 тысячи руб.
Экономика,Личный счет,Александр Сотников,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Госдума,РЕН ТВ,
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