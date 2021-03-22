Минфин заявил о рисках ареста российских активов за рубежом

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В качестве защиты от данных рисков ведомство предлагает предоставление свободных средств ФНБ иностранным правительствам в виде кредитов на закупки российской продукции.

Отмечается, что в настоящее время возможности занять средства ограничены. Прежде всего, они требуются на защиту граждан и экономики от последствий пандемии.

Благодаря выдаче средств ФНБ в виде межгоскредитов появится защита от рисков блокировки или ареста российских активов в иностранных юрисдикциях. В первую очередь, речь идет о США и странах Западной Европы.

Кроме того, благодаря финансированию экспортных контрактов перспективные отрасли российской экономики, в частности, энергетические, смогут развиваться. Также это поможет сохранить «стерилизационную задачу» ФНБ — фонд наполняется с помощью поступления сверхдоходов от продажи нефти и газа. Так, экономика «приучается» к функционированию в условиях сравнительно невысоких цен на энергоресурсы.

Отмечается, что договоры межправительственных займов из средств ФНБ необходимо тщательно формировать.

Стремление Минфина профинансировать потребителей российской продукции благодаря госкредитам является вполне разумным вариантом стимулирования экспортеров в текущих условиях, считает руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов . Он также счел маловероятным риск блокировки счетов правительства, активов госкорпораций или арест средств ФНБ.

Поддержка экспорта является эффективным расходованием средств, но следует быть готовыми к тому, что подобные кредиты не всегда возвращаются, заявил замдиректора ИНП РАН Александр Широв

В настоящее время существует ряд более целесообразных способов потратить средства из ФНБ, говорит директор компании Trade one two three Владимир Рожанковский . Речь идет о субсидировании процентных ставок по займам для населения и прямых выплатах.