ФНС начала массовую проверку счетов россиян за рубежом 

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать россиянам запросы по детализации их операций по зарубежным счетам и активам и стала проводить проверки в отношении них, рассказали «Известиям» крупнейшие консалтинговые и юридические компании.

Изданию удалось ознакомиться с одним из таких запросов. Так, служба решила проверить, какие именно счета, в каких банках Швейцарии и Люксембурга зарегистрированы на имя гражданина, каковы остатки по ним и поступления за период с 2017 года. Данная информация должна быть подробно расписана.

Таким образом, инспекция требует проинформировать о происхождении активов и причинах неуплаты по ним налогов.

ФНС в неформальном порядке требует от потенциальных нарушителей платы НДФЛ в процентах от остатка на счете, сообщил источник издания, который знаком с ситуацией.

Об обращениях за консультациями «Известиям» рассказали представители PwC, KPMG, Deloitte, юридических фирм «Пепеляев Групп», Borenius и FTL Advisers.

При установлении фактов нарушения законодательства о налогах и сборах, и в случае если налогоплательщик не уточнил обязательства перед бюджетом, возможна выездная проверка, заявили в пресс-службе ФНС.

Факт того, что налоговая служба может организовывать выездные проверки, показывает серьезность ситуации, поскольку так она действует редко, говорит юрист компании «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов

Недобросовестные клиенты рискуют столкнуться с полным набором санкций в виде уплаты налога, пени и штрафа, запрета на выезд из России и с другими ограничениями, предупреждает управляющий партнер юридической фирмы Borenius Андрей Гусев

Физлица получают запросы от налоговых органов по двум направлениям, говорит партнер КПМГ в России и СНГ Донат Подниек. Первое направление — неуплата налога за прошлые периоды, второе — потенциальное нарушение валютного законодательства.