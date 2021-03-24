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Турция приготовилась к росту цен на российский газ

Лера Букина
54 минуты назад
Согласно прогнозам нефтегазовой компании Botas, закупочная стоимость российского газ для Турции вырастет на 23% со второго квартала 2021 года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил обозреватель телеканала Haberturk Олчай Оздилек.
Турция приготовилась к росту цен на российский газ
Фото: ReutersReuters
Он отмечает, что сейчас за тысячу кубометров природного газа из России Botas платит $170. С 1 апреля же стоимость поднимется до $209. Согласно контрактам, которые Турция заключила с Россией, Ираном и Азербайджаном, поставщик имеет право на пересмотр цен ежеквартально в зависимости от ситуации на рынке, отметил Оздилек.
В связи с пандемией экспортеры газа столкнулись с сокращением спроса и падением цен на топливо. Лишь со второй половины 2020 года стали возвращаться прежние показатели. Поэтапно спрос и цены начали расти. По мнению Оздилека, такая тенденция связана с ожиданием роста цен на газ из России для республики.
Также отмечается, что на фоне ожидаемого подорожания тарифы внутри страны тоже могут вырасти. Botas пока не планирует резкого скачка. В марте стоимость газа на внутреннем рынке увеличилась на 1%. Небольшой рост тарифов возможен после 1 апреля.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российский газ для Китая подешевел до рекордных значений.
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