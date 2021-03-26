Блокировка Суэцкого канала сорвет поставки российского СПГ

Три порожних танкера класса Arc4 Yamal Spirit, Clean Horizon и Yenisei River, которые доставляют сжиженный газ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ», возвращаются из Азии и приближаются к Суэцкому каналу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Marinetraffic.

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Суда находятся в общем потоке танкеров, которые застряли на входе в канал из-за севшего на мель 400-метрового контейнеровоза Ever Given. Согласно данным Marinetraffic, они не планируют следовать по более затратному пути в обход мыса Доброй Надежды.

Транспортировка СПГ дорого обходится, поэтому спотовые цены на газ могут временно вырасти, если проблему не удастся быстро решить, считает Дмитрий Маринченко из Fitch.

«Но масштаб роста цен будет ограничен — спрос на газ сейчас снижается, так как отопительный сезон в Северном полушарии подходит к концу», — цитирует «Коммерсант» Маринченко.

Кроме того, на подходе к каналу четыре танкера, которые перевозят нефть Каспийского трубопроводного консорциума (среди акционеров — РФ, «Роснефть» ЛУКОЙЛ ), отгруженной через Новороссийск. По большей части это казахстанская нефть, однако смесь содержит и нефть, которая была добыта в России.

Аналитики Argus полагают, что перекрытие Суэцкого канала не отразится на отгрузках российского сорта Urals, так как поставки Urals в Азию через канал редки.

По мнению собеседников издания, задержки танкеров нарастят транспортные расходы, однако их объем будет зависеть от того, когда Ever Given начнет движение. В любом случае следует быть готовыми к росту ставок фрахта.