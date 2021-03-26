Морские перевозки подорожали из-за ЧП в Суэцком канале

С того момента, как контейнеровоз Ever Given сел на мель, перекрыв Суэцкий канал, цены на морские перевозки на определенные направления выросли в несколько раз, сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что стоимость скопившегося у входов в канал груза, включая нефть, уже достигает $10 млрд.

Стоимость доставки 12-метрового контейнера из Китая в Европу увеличилась до $8 тысяч, практически в четыре раза в сравнении с тем же периодом 2020 года. Что касается прибыли очень больших танкеров (VLCC), перевозящих нефть с Ближнего Востока в Китай, то она увеличилась до $1371 в день.

По данным Bloomberg, данное направление фактически даже не было затронуто блокировкой Суэцкого канала. Фрахт судов Suezmax, обычно перевозящих 1 млн баррелей нефти, оценивается теперь приблизительно в $17 тысяч в день, что является максимальным уровнем с июня 2020 года.

С учетом того, что перекрытие канала может занять несколько недель, грузоотправители думают об отправке судов вокруг Африки в обход мыса Доброй Надежды. Но это прибавит 9,6 тысяч км к маршруту, в этой связи расходы только на топливо достигнут около $300 тысяч для супертанкера, который перевозит нефть с Ближнего Востока в Европу, подсчитали в агентстве.

В компании Lloyd’s List выяснили , что один час блокировки Суэцкого канала обходится мировой торговле в $400 млн. Эксперты оценили в $5,1 млрд в день стоимость товаров, которые идут в западном направлении, и в $4,5 млрд — в восточном.