Белоруссия нарастила экспорт топлива в Россию в 10 раз

Белоруссия в 2020 году резко увеличила поставки топлива в Россию, пишут «Известия».

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Так, ввоз в страну легких нефтяных дистиллятов из Минска (прежде всего, бензина) вырос в 10 раз по отношению к 2019 году, составив $55 млн.

По данным Российского топливного союза (РТС), белорусский бензин с учетом доставки обходился покупателям на 500 рублей за тонну дешевле, чем российский. Его покупателями стали южные регионы, Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская, Смоленская и Брянская области.

Оптовые цены в России демонстрируют устойчивый рост в последние несколько месяцев, отметил руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко . Вместе с этим, по его словам, реализация белорусских нефтепродуктов на своем внутреннем рынке лимитирована его небольшой емкостью.