Белоруссия нарастила экспорт топлива в Россию в 10 раз

Белоруссия в 2020 году резко увеличила поставки топлива в Россию, пишут
«Известия».
Так, ввоз в страну легких нефтяных дистиллятов из Минска (прежде всего, бензина) вырос в 10 раз по отношению к 2019 году, составив $55 млн.
По данным Российского топливного союза (РТС), белорусский бензин с учетом доставки обходился покупателям на 500 рублей за тонну дешевле, чем российский. Его покупателями стали южные регионы, Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская, Смоленская и Брянская области.
Оптовые цены в России демонстрируют устойчивый рост в последние несколько месяцев, отметил руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко
. Вместе с этим, по его словам, реализация белорусских нефтепродуктов на своем внутреннем рынке лимитирована его небольшой емкостью.
Сдержать подорожание бензина в России с помощью наращивания импорта из Белоруссии теоретически можно, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Однако российские заводы рискуют попасть в дискриминированное положение на фоне действия нефтяного демпфера. По словам Тануркова, в таком случае будет необходимо либо включать белорусских производителей в российскую налоговую политику, либо ее же корректировать.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что правительство поручило Минэнерго
и МИД РФ
до 15 апреля проработать вопрос о поставках бензина из Белоруссии.