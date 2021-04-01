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Белоруссия нарастила экспорт топлива в Россию в 10 раз

Лера Букина
2 часа назад
Белоруссия в 2020 году резко увеличила поставки топлива в Россию, пишут «Известия».
Белоруссия нарастила экспорт топлива в Россию в 10 раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, ввоз в страну легких нефтяных дистиллятов из Минска (прежде всего, бензина) вырос в 10 раз по отношению к 2019 году, составив $55 млн.
По данным Российского топливного союза (РТС), белорусский бензин с учетом доставки обходился покупателям на 500 рублей за тонну дешевле, чем российский. Его покупателями стали южные регионы, Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская, Смоленская и Брянская области.
Оптовые цены в России демонстрируют устойчивый рост в последние несколько месяцев, отметил руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко. Вместе с этим, по его словам, реализация белорусских нефтепродуктов на своем внутреннем рынке лимитирована его небольшой емкостью.
Сдержать подорожание бензина в России с помощью наращивания импорта из Белоруссии теоретически можно, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Однако российские заводы рискуют попасть в дискриминированное положение на фоне действия нефтяного демпфера. По словам Тануркова, в таком случае будет необходимо либо включать белорусских производителей в российскую налоговую политику, либо ее же корректировать.
Ранее «Рамблер» сообщал, что правительство поручило Минэнерго и МИД РФ до 15 апреля проработать вопрос о поставках бензина из Белоруссии.
Экономика,Вячеслав Мищенко,Минэнерго,МИД,газета "Известия",
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