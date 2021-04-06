Доля иностранцев в госдолге России упала до уровня 2015 года

Доля инвестиций иностранных граждан в рублевом государственном долге России опустилась ниже 20%, до минимального показателя за последние шесть лет, пишет
РБК со ссылкой на обзор старшего стратега «ВТБ Капитала» Максима Коровина
«Навигатор ОФЗ».
Аналогичные расчеты представил и главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин
.
Как отмечается, по итогам марта вложения нерезидентов в ОФЗ уменьшились приблизительно на 123 млрд рублей, что говорит о самом существенном падении с апреля 2020 года.
Лишь за неделю с 26 марта по 2 апреля вложения иностранцев в российский госдолг уменьшились на 74,6 млрд рублей. Стоит отметить, что две трети этого объема пришлось на 31 марта. В «ВТБ
Капитале» такое положение связывают с ребалансировкой портфелей по итогам кварталов.
Годом ранее (на 1 марта) доля иностранцев в ОФЗ превышала треть от суммарных вложений в рублевый государственный долг — 34,9%. В связи с пандемией и обвалом нефтяного рынка зарубежные инвесторы стали выходить из активов стран с развивающимися рынками (EM).
Так, на 1 марта 2021 года доля иностранных вложений сократилась до 22,7%.
По словам Долгина, распродажа ОФЗ в марте обусловлена общим глобальным оттоком капитала из стран с развивающимися рынками.
Также в обзоре сказано, что в ближайшие недели процесс оттока иностранного капитала может продолжиться в связи с ростом геополитического напряжения.
Последний аукцион Минфина
демонстрирует, что рынок ОФЗ достиг момента, когда крупные объемы бумаг привлекательны для местных игроков, говорится в обзоре.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что Россия нашла спасение от возможных санкций США в отношении российского госдолга.