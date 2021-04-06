Титов: "К 2030 году возможно построить общество среднего достатка"

В России к 2030 году возможно создать общество среднего достатка. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ходе заседания Столыпинского клуба он указал на снижение реальных располагаемых доходов россиян на 10% в рублях с 2013 года и рост числа граждан, доходы которых ниже прожиточного минимума, до 19,9 миллиона в 2020-м.

С целью преодоления этой ситуации уполномоченный по защите прав предпринимателей предложил модель развития экономики «НЭП:Рост для всех».

Она подразумевает создание современных высокодоходных рабочих мест на частных конкурентных производствах в приоритетных направлениях несырьевого сектора экономики.

Также она предполагает системную государственную политику в области промышленности, а именно стимулирование приоритетных направлений, секторов и регионов за счет роста производительности труда, внедрения новых технологий, более эффективного перераспределения природной ренты и снижения коррупционной и административной ренты.