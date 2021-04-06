Три варианта: раскрыты планы ЦБ по ключевой ставке

Банк России на следующем заседании совета директоров рассматривает три варианта изменения ключевой ставки, рассказал глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов в интервью Reuters.

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По словам Тремасова, на мартовском заседании, когда ключевая ставка была повышена на 25 базисных пунктов, рассматривались еще два варианта возможных решений: сохранение ставки на прежнем уровне и повышение на 50 базисных пунктов.

«С учетом той информации, что мы имеем на текущий момент, скорее всего, подобный набор решений будет присутствовать и на апрельском заседании», - цитирует Тремасова ТАСС.

Глава департамента напомнил, что регулятор нацелен на возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике и оценивает диапазон нейтральной ставки в 5-6%. При этом траектория движения к ней будет зависеть от поступающей информации.

Тремасов также отметил, что ЦБ в ближайшее время не намерен пересматривать уровень нейтрального диапазона ключевой ставки.