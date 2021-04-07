КНР стала крупнейшим после РФ кредитором бывших стран СССР

Китай стал крупнейшим после России суверенным кредитором стран постсоветского пространства. Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на отчетность Всемирного банка
о государственном долге развивающихся государств.
Крупнейшим суверенным кредитором постсоветских республик по состоянию на конец 2019 года стала Россия. Москва выдала государствам займы на сумму $9,2 млрд. Главные должники — Белоруссия ($8,1 млрд), Украина ($600 млн) и Армения ($400 млн).
Пекин профинансировал бывшие республики СССР на $6,6 млрд. Наибольший объем займов КНР выдала Белоруссии ($3,5 млрд), Киргизии ($1,8) и Таджикистану ($1,1).
После Китая идет Япония, выдавшая займы на $3,2 млрд. Больше всего — Узбекистану ($1,2 млрд), Украине ($600 млн) и Казахстану ($400 млн).
Для России активность Пекина на постсоветском пространстве формирует скорее деловые, чем политические риски: могут возникать споры между бизнесом РФ и Китая относительно реализации тех или иных проектов, заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов
.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что около 30 развивающихся стран задолжали России около $22,9 млрд по двусторонним займам.