КНР стала крупнейшим после РФ кредитором бывших стран СССР

Крупнейшим суверенным кредитором постсоветских республик по состоянию на конец 2019 года стала Россия. Москва выдала государствам займы на сумму $9,2 млрд. Главные должники — Белоруссия ($8,1 млрд), Украина ($600 млн) и Армения ($400 млн).