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КНР стала крупнейшим после РФ кредитором бывших стран СССР

Лера Букина
1 час назад
Китай стал крупнейшим после России суверенным кредитором стран постсоветского пространства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчетность Всемирного банка о государственном долге развивающихся государств.
КНР стала крупнейшим после РФ кредитором бывших стран СССР
Фото: ReutersReuters
Крупнейшим суверенным кредитором постсоветских республик по состоянию на конец 2019 года стала Россия. Москва выдала государствам займы на сумму $9,2 млрд. Главные должники — Белоруссия ($8,1 млрд), Украина ($600 млн) и Армения ($400 млн).
Пекин профинансировал бывшие республики СССР на $6,6 млрд. Наибольший объем займов КНР выдала Белоруссии ($3,5 млрд), Киргизии ($1,8) и Таджикистану ($1,1).
После Китая идет Япония, выдавшая займы на $3,2 млрд. Больше всего — Узбекистану ($1,2 млрд), Украине ($600 млн) и Казахстану ($400 млн).
Для России активность Пекина на постсоветском пространстве формирует скорее деловые, чем политические риски: могут возникать споры между бизнесом РФ и Китая относительно реализации тех или иных проектов, заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что около 30 развивающихся стран задолжали России около $22,9 млрд по двусторонним займам.
Экономика,Владимир Климанов,РАНХиГС,Всемирный Банк,газета "Известия",
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