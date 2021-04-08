В Госдуму внесли законопроект о снижении пенсионного возраста

Напомним, ранее женщины могли выходить на пенсию с 55 лет, а мужчины – с 60 лет.
«Это наша принципиальная позиция», — подчеркнул лидер фракции Сергей Миронов, слова которого приводит пресс-служба.
Кроме того, фракция выступает за ликвидацию Пенсионного фонда. По мнению Миронова, он является крайне неэффективным посредником между гражданами и государственным бюджетом, «съедающим» огромные деньги на свое содержание.
Лидер фракции подчеркнул, что «пенсии нужно, как в советское время, платить напрямую из бюджета». Для этого он предложил воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что части россиян могут снизить пенсионный возраст.