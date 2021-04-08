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В Госдуму внесли законопроект о снижении пенсионного возраста

Лера Букина
1 час назад
Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста и возвращении его на прежний уровень, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции.
В Госдуму внесли законопроект о снижении пенсионного возраста
Фото: ТАССТАСС
Напомним, ранее женщины могли выходить на пенсию с 55 лет, а мужчины – с 60 лет.
«Это наша принципиальная позиция», — подчеркнул лидер фракции Сергей Миронов, слова которого приводит пресс-служба.
Кроме того, фракция выступает за ликвидацию Пенсионного фонда. По мнению Миронова, он является крайне неэффективным посредником между гражданами и государственным бюджетом, «съедающим» огромные деньги на свое содержание.
Лидер фракции подчеркнул, что «пенсии нужно, как в советское время, платить напрямую из бюджета». Для этого он предложил воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что части россиян могут снизить пенсионный возраст.
Экономика,Сергей Миронов,Федеральная налоговая служба,Справедливая Россия,Госдума,РИА Новости,
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