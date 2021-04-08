В Госдуму внесли законопроект о снижении пенсионного возраста

Напомним, ранее женщины могли выходить на пенсию с 55 лет, а мужчины – с 60 лет.

Кроме того, фракция выступает за ликвидацию Пенсионного фонда. По мнению Миронова, он является крайне неэффективным посредником между гражданами и государственным бюджетом, «съедающим» огромные деньги на свое содержание.