Стоимость подсолнечного масла у российских производителей на прошлой неделе обвалилась почти на 5 тысяч рублей за тонну. Об этом сообщили аналитики «СовЭкона», передает «Интерфакс».

Эксперты полагают, что период активного роста цен на этот продукт закончился. Однако снижение цен на рынке будет ограничено рекордно низкими для последних лет запасами.

Цены на масло снизились впервые с начала года.