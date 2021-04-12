Минфин призвали к ответу за рост цен на бензин

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В документах приводятся заявления госструктур и представителей бизнеса, которые указывают на то, что ситуация на топливном рынке не стабилизировалась после введения механизма.

Благодаря запрошенным материалам депутата можно будет выяснить, какие основания лежат в тезисах об эффективности демпфера, заявил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов . По его словам, это поможет выяснить, на чем основана позиция Минэнерго

Источник «Известий» в парламенте заявил, что в случае неудовлетворительного ответа министерств или полного игнорирования ими запроса в Госдуме могут внести в законодательство поправки об отмене демпфера и замене его более эффективным механизмом сдерживания цен.

Власти России ввели механизм демпфера в начале 2019 года. Это было обусловлено резким ростом цен на моторные виды топлива в конце весны 2018 года, напомнил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев

По его словам, в некоторых регионах оптовые цены на топливо уже превысили розничные, и сохраняются риски банкротства АЗС.

Стоимость топлива продолжает постоянно расти, отметил Михаил Щапов. Если потребуется менять данный механизм или создавать новый, это займет время, в течение которого автовладельцы будут платить все больше и больше, в этой связи действовать нужно именно сейчас, указал он.

Минфине изданию заявили, что по расчетам в апреле фактическая розничная стоимость Аи-92 достигла 45,11 рубля за литр, а без демпфера она бы составляла 51,70 рубля за литр в центральной части страны.