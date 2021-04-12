Минфин призвали к ответу за рост цен на бензин

Первый зампред комитета ГД РФ
по бюджету и налогам Михаил Щапов
обратился к министру финансов Антону Силуанову
и министру энергетики Николаю Шульгинову
с запросом предоставить данные, доказывающие эффективность механизма демпфера. Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на соответствующие письма.
В документах приводятся заявления госструктур и представителей бизнеса, которые указывают на то, что ситуация на топливном рынке не стабилизировалась после введения механизма.
Благодаря запрошенным материалам депутата можно будет выяснить, какие основания лежат в тезисах об эффективности демпфера, заявил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов
. По его словам, это поможет выяснить, на чем основана позиция Минэнерго
.
Источник «Известий» в парламенте заявил, что в случае неудовлетворительного ответа министерств или полного игнорирования ими запроса в Госдуме могут внести в законодательство поправки об отмене демпфера и замене его более эффективным механизмом сдерживания цен.
Власти России ввели механизм демпфера в начале 2019 года. Это было обусловлено резким ростом цен на моторные виды топлива в конце весны 2018 года, напомнил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев
.
По его словам, в некоторых регионах оптовые цены на топливо уже превысили розничные, и сохраняются риски банкротства АЗС.
Стоимость топлива продолжает постоянно расти, отметил Михаил Щапов. Если потребуется менять данный механизм или создавать новый, это займет время, в течение которого автовладельцы будут платить все больше и больше, в этой связи действовать нужно именно сейчас, указал он.
В Минфине
изданию заявили, что по расчетам в апреле фактическая розничная стоимость Аи-92 достигла 45,11 рубля за литр, а без демпфера она бы составляла 51,70 рубля за литр в центральной части страны.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что бизнес допустил банкротство АЗС из-за роста цен на бензин.