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Цены на бензин: Минфин призвали к ответу за механизм демпфера

Лера Букина
26 минут назад
Первый зампред комитета ГД РФ по бюджету и налогам Михаил Щапов обратился к министру финансов Антону Силуанову и министру энергетики Николаю Шульгинову с запросом предоставить данные, доказывающие эффективность механизма демпфера. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующие письма.
Минфин призвали к ответу за рост цен на бензин
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В документах приводятся заявления госструктур и представителей бизнеса, которые указывают на то, что ситуация на топливном рынке не стабилизировалась после введения механизма.
Благодаря запрошенным материалам депутата можно будет выяснить, какие основания лежат в тезисах об эффективности демпфера, заявил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. По его словам, это поможет выяснить, на чем основана позиция Минэнерго.
Источник «Известий» в парламенте заявил, что в случае неудовлетворительного ответа министерств или полного игнорирования ими запроса в Госдуме могут внести в законодательство поправки об отмене демпфера и замене его более эффективным механизмом сдерживания цен.
Власти России ввели механизм демпфера в начале 2019 года. Это было обусловлено резким ростом цен на моторные виды топлива в конце весны 2018 года, напомнил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.
По его словам, в некоторых регионах оптовые цены на топливо уже превысили розничные, и сохраняются риски банкротства АЗС.
Стоимость топлива продолжает постоянно расти, отметил Михаил Щапов. Если потребуется менять данный механизм или создавать новый, это займет время, в течение которого автовладельцы будут платить все больше и больше, в этой связи действовать нужно именно сейчас, указал он.
В Минфине изданию заявили, что по расчетам в апреле фактическая розничная стоимость Аи-92 достигла 45,11 рубля за литр, а без демпфера она бы составляла 51,70 рубля за литр в центральной части страны.
Ранее «Рамблер» сообщал, что бизнес допустил банкротство АЗС из-за роста цен на бензин.
Экономика,Павел Баженов,Михаил Щапов,Дмитрий Гусев,Антон Силуанов,Николай Шульгинов,Минэнерго,Госдума,Минфин,газета "Известия",
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