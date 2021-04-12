17 регионов завершили квартал с дефицитом бюджета

Разрыв между доходами и расходами бюджетов 17 российских регионов, которые завершили I квартал с дефицитом, достиг 76 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на оперативную отчетность субъектов на сайте Минфина «Электронный бюджет».

Фото: ТАСС ТАСС

Наибольшие значения дефицита по отношению к доходам региона (с учетом помощи из федерального бюджета) продемонстрировали Ульяновская область (–20%), Республика Коми (–20%), а также Еврейская АО (–13%), подсчитала для «Известий» экономист Наталья Зубаревич на основе данных казначейства.

Как отмечается, поступления во все субъекты превысили 3 трлн рублей, расходы достигли 2,85 трлн. Так, в сумме в региональных бюджетах отмечен профицит в размере 150 млрд рублей.

Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики, Хакасия, Тува, Калмыкия, Удмуртия, Коми, Саха, Ингушетия, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ, Иркутская, Ленинградская, Томская, Ульяновская, Новгородская области и Москва попали в список регионов, которые завершили I квартал 2021 года с дефицитом бюджета.

Владимир Климанов. Текущий дефицит не говорит о том, что обеспеченность регионов находится на низком уровне, уточнил директор Центра региональной политики РАНХиГС

Одним из основных источников погашения дефицита является использование остатков на счетах. Бывают ситуации, когда субъект входит в год с остатками, которые образовались на 1 января из-за того, что в предыдущем периоде запланированные расходы были профинансированы не полностью, с экономией, отмечает Климанов. В этом случае такие резервы становятся источником для трат субъекта, но отражаются не как поступления и уменьшают поэтому дефицит.

Ключевым фактором дефицита у ряда регионов в 2021 году является увеличение расходов, которое опережает увеличение поступлений по доходам, отметила Зубаревич.

В Минфине зафиксировали увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированных бюджетах регионов. В сравнении с 2020 годом они теперь достигают 2,8 трлн рублей (+8%). Главный вклад в рост собственных доходов обеспечен благодаря поступлениям по налогу на прибыль организаций — более 1 трлн рублей (+15%).

Ведомстве также отметило, что одновременно выросли и межбюджетные трансферты регионам. Как выяснилось, объем безвозмездных поступлений за I квартал достиг 585 млрд рублей, что на 24% больше прошлогоднего показателя.