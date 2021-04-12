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17 регионов завершили квартал с дефицитом бюджета

Лера Букина
3 часа назад
Разрыв между доходами и расходами бюджетов 17 российских регионов, которые завершили I квартал с дефицитом, достиг 76 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на оперативную отчетность субъектов на сайте Минфина «Электронный бюджет».
17 регионов завершили квартал с дефицитом бюджета
Фото: ТАССТАСС
Наибольшие значения дефицита по отношению к доходам региона (с учетом помощи из федерального бюджета) продемонстрировали Ульяновская область (–20%), Республика Коми (–20%), а также Еврейская АО (–13%), подсчитала для «Известий» экономист Наталья Зубаревич на основе данных казначейства.
Как отмечается, поступления во все субъекты превысили 3 трлн рублей, расходы достигли 2,85 трлн. Так, в сумме в региональных бюджетах отмечен профицит в размере 150 млрд рублей.
Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики, Хакасия, Тува, Калмыкия, Удмуртия, Коми, Саха, Ингушетия, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ, Иркутская, Ленинградская, Томская, Ульяновская, Новгородская области и Москва попали в список регионов, которые завершили I квартал 2021 года с дефицитом бюджета.
Текущий дефицит не говорит о том, что обеспеченность регионов находится на низком уровне, уточнил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
Одним из основных источников погашения дефицита является использование остатков на счетах. Бывают ситуации, когда субъект входит в год с остатками, которые образовались на 1 января из-за того, что в предыдущем периоде запланированные расходы были профинансированы не полностью, с экономией, отмечает Климанов. В этом случае такие резервы становятся источником для трат субъекта, но отражаются не как поступления и уменьшают поэтому дефицит.
Ключевым фактором дефицита у ряда регионов в 2021 году является увеличение расходов, которое опережает увеличение поступлений по доходам, отметила Зубаревич.
В Минфине зафиксировали увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированных бюджетах регионов. В сравнении с 2020 годом они теперь достигают 2,8 трлн рублей (+8%). Главный вклад в рост собственных доходов обеспечен благодаря поступлениям по налогу на прибыль организаций — более 1 трлн рублей (+15%).
Ведомстве также отметило, что одновременно выросли и межбюджетные трансферты регионам. Как выяснилось, объем безвозмездных поступлений за I квартал достиг 585 млрд рублей, что на 24% больше прошлогоднего показателя.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на помощь регионам в 2020 году выделили рекордную сумму из бюджета – 3,8 трлн рублей.
Экономика,Наталья Зубаревич,Владимир Климанов,РАНХиГС,Минфин,газета "Известия",
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