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Лавров выступил за отказ от западных платежных систем

Лера Букина
1 час назад
Россия выступает за то, чтобы постепенно отказываться от доллара во взаиморасчетах с партнерами и от контролируемых Западом платежных систем, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью иранскому агентству IRNA. Об этом сообщает РИА Новости.
Лавров выступил за отказ от западных платежных систем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
За счет таких мер нужно снижать санкционные риски и потенциальные издержки для бизнеса, заявил Лавров. Он добавил, что Россия давно прорабатывает этот вопрос и видит перспективы взаимодействия с иностранными партнерами.
Глава МИД РФ ранее уже заявлял, что санкционные риски со стороны США необходимо снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о снижении зависимости золотовалютных резервов страны от доллара.
Экономика,Валентина Матвиенко,Сергей Лавров,Совет Федерации,МИД,ИА IRNA,
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