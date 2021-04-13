Лавров выступил за отказ от западных платежных систем

Россия выступает за то, чтобы постепенно отказываться от доллара во взаиморасчетах с партнерами и от контролируемых Западом платежных систем, заявил глава Министерства иностранных дел РФСергей Лавров в интервью иранскому агентству IRNA. Об этом сообщает РИА Новости.
За счет таких мер нужно снижать санкционные риски и потенциальные издержки для бизнеса, заявил Лавров. Он добавил, что Россия давно прорабатывает этот вопрос и видит перспективы взаимодействия с иностранными партнерами.
Глава МИД РФ ранее уже заявлял, что санкционные риски со стороны США необходимо снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах.