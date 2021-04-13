"ЦБ будет вынужден поднять": Эксперт о ключевой ставке

Банк России будет вынужден поднять ключевую ставку на ближайшем заседании в апреле в связи с раскруткой цен на отдельные товарные группы, сказал в ходе онлайн-встречи "Диалог с управляющими активами" партнер Matrix Capital Павел Теплухин

Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 19 марта повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (25 базисных) — до 4,5% годовых, и это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года. Когда в предыдущий раз регулятор повышал ставку, такое решение носило упреждающий характер в связи с влиянием на инфляцию внешних факторов и повышения НДС.

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"В таком мире живет сейчас российский Центральный банк, выжидая своей встречи 23 апреля, когда нужно будет выбирать между прагматичным, циничным, полезным и мягким, человечным, социальным Выбор придется сделать 23 апреля, выбирая между 25 и 50 базисными пунктами, а может быть и 75 базисными пунктами повышения процентной ставки", — сказал Теплухин.



"Если бы мы действовали просто по экономическим принципам то нужно повышать сильно процентную ставку У нас есть вариант повысить ставку не очень высоко", — также отметил он.

По мнению эксперта, ЦБ РФ отвык от таких выборов за последние три года, и если раньше регулятору приходилось выбирать "что лучше", то сейчас "что менее плохое".

"Неприятный выбор, и из-за любого выбора Центральный банк будет рисковать. Ему надо заручиться поддержкой большого количества и рыночных участников, и своих коллег по цеху в правительстве и администрации и так далее. Пока мы говорим о 25-50 б.п. Вероятность первого события оценивается в 2/3, вероятность второго в 1/3", — добавил он.

Причина же для роста ставки — инфляция.

"И тут все есть, я имею в виду, в инфляции, что мы сделали своими руками. Я считаю, что в целом российское правительство сработало хорошо в рамках борьбы с вирусом, но некоторые шаги были похожи на популизм и в результате привели к дополнительному толчку внутренней инфляции. К таким мерам, я считаю, относится несворачивание вовремя льготной ипотеки, как это нужно было сделать в прошлом году, что дало толчок расту цен по всей стране – 15-18% рост цен на недвижимость в этом году по сравнению с прошлым годом наблюдается", — пояснил он.

"И по многим другим товарным группам наблюдается довольно бодрая ценовая динамика. На мой взгляд, это связано с избыточным денежным предложением, которое, на мой взгляд, тоже было рукотворным: российское правительство стимулировало спрос вместо того, чтобы стимулировать предложение", — добавил он.

В итоге, с его точки зрения, все предпринятые усилия ЦБ РФ за последние три года были сведены на нет объективными и субъективными факторами.

Согласно данным на 11:30 утренних торгов 13 апреля на столичной бирже, курс доллара к российской валюте снизился на 0,2 процента, упав до отметки в 77,23 рубля.

На положение отечественной валюты положительно повлияли сообщения о том, что украинский президент Владимир Зеленский запроси переговоры по телефону с российским лидером Владимиром Путиным . Темой беседы станет ситуация, которая разворачивается на Донбассе. Благодаря данному диалогу, согласно надеждам инвесторов, удастся снизить геополитические давление на Россию и риск эскалации военного конфликта в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

Тем временем, 12 апреля был опубликован отчет Центрального банка РФ по инфляции за март. В нем уточняется, что потребительские цены возросли на 0,63 процента. В годовом выражении это равно 7,6 процента, а также превышает целевой ориентир регулятора в четыре процента. Как ожидают аналитики, это может стать причиной более значительного увеличения - с 4,5 до 5 процентов - уровня ключевой процентной ставки Центробанком во время заседания, которое состоится 23 апреля.

Данное действие регулятора положительно скажется на курсе российской валюты, отмечает «Экономика сегодня». Это объясняется тем, что возрастет доходность российских активов. В настоящее время российские инвесторы уже стали интересоваться долговыми бумагами Министерства финансов из-за высокого уровня доходности, который равен 7,3 процента годовых. Согласно результатам первого квартала текущего года 77 процентов объема облигаций федерального займа (ОФЗ) были куплены именно российскими игроками.

В 2021 году средневзвешенные ставки по займам для малого бизнеса вырастут до 10% в связи с ужесточением денежно-кредитной политики. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет рейтингового агентства «Эксперт РА».

Согласно прогнозам, в 2021 году банки испытают рост проблемных ссуд в результате активной реструктуризации обязательств и предоставления послаблений по формированию резервов.

На деятельность малого и среднего бизнеса в 2021 году будут продолжать негативно влиять последствия пандемии, что станет драйвером роста дефолтности в сегменте.

Что касается доли просроченной задолженности, то она может вырасти в 1,5 раза, с 11% до 16–18%, полагают эксперты. Это может произойти при реализации негативного сценария агентства, который предполагает повышение ключевой ставки выше 5,75%, инфляцию на уровне 5,5% и сокращение кредитования МСП на 10–15%.

Согласно базовому сценарию «Эксперт РА», доля просроченной задолженности в портфеле станет больше, но составит 13%, ключевая ставка не превысит 5–5,25% в течение года, а инфляция в среднем составит 4,1%.

ВТБ сейчас ставка по продуктам начинается от 8% годовых.

банке «Зенит» считают, что средневзвешенная ставка вряд ли поднимется до 10%.

В настоящее время средневзвешенная ставка находится в районе исторического минимума, однако в целом она сильно варьируется в зависимости от некоторых факторов и для некоторых заемщиков может превышать 10%, заявили в «Сбере» . Там ожидают повышения дефолтности в секторе МСП в текущем году.

Также в «Сбере» допускают рост просроченной задолженности в связи с тем, что по реструктурированным кредитам постепенно будут истекать периоды отсрочки.

Рост процентных ставок неизбежен, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев . Об этом сообщает "Рамблер".

Это связано с повышением ключевой ставки ЦБ, которая на прошлой неделе была увеличена с 4,25% до 4,5% и продолжит расти.

Рамблер

«Давайте все примем эту очевидность о том, что ставки будут расти. И это неизбежно. Может быть, они будут расти и до 5%, и до 6% - мы этого не знаем, но диапазон задан во всех официальных документах Центрального банка», - заявил Моисеев на всероссийской банковской конференции, его слова приводит ТАСС.

По словам замглавы Минфина, для многих повышение ключевой ставки стало «холодным душем».

«Я, честно говоря, признателен Центральному банку, что ставка немного подросла, чтобы люди немного встряхнулись и подумали, что вообще-то никто не шутит», - добавил он.