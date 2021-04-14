Российским птицеводам пригрозили регулированием цен

В России может быть принято решение об установлении предельных розничных цен на мясо птицы и яйца. Об этом заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут на прошедшем 13 апреля заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимыми продуктами, пишет «Коммерсант».

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Лут отметила, что цены на данные категории по всей стране за последние 60 дней выросли больше чем на 10%, что является стимулом для запуска механизма.

Согласно данным Росстата, в марте мясо птицы увеличилось в цене на 7,2%, а за первый квартал 2021 года — на 14,3%.

Зафиксировать стоимость мяса бройлера технически не представляется возможным, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин . Это обусловлено, в частности, тем, что птица одного производителя отличается от птицы другого по десятку параметров.

Мясо птицы и яйца — не биржевые товары, в этой связи остается вопрос, какой индикатор брать за основу при ценовой фиксации, отметил собеседник издания в продуктовой компании.

Любое регулирование повлечет за собой разбалансировку рынка, полагает гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюков. По его мнению, заявление Лут – лишь напоминание участникам рынка о существовании механизма. С таким мнением согласен президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев

В опте цена на мясо бройлеров упала со 145–150 рублей до 130–135 рублей за 1 кг, указал источник издания в отрасли.

Стоимость продукции на полках продолжает расти, отмечает другой собеседник издания среди производителей.

Подорожание животного белка в 2021 году является мировой тенденцией, связанной с увеличением спроса на мясо в странах-импортерах, прежде всего в Китае, сокращением производства в связи с болезнью животных и длительным периодом низких цен, полагает Юшин.

Давлеев считает, что в России остаются предпосылки для дальнейшего увеличения розничной стоимости мяса птицы из-за сезонного увеличения потребления.