Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Российским птицеводам пригрозили регулированием цен

Лера Букина
37 минут назад
В России может быть принято решение об установлении предельных розничных цен на мясо птицы и яйца. Об этом заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут на прошедшем 13 апреля заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимыми продуктами, пишет «Коммерсант».
Российским птицеводам пригрозили регулированием цен
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Лут отметила, что цены на данные категории по всей стране за последние 60 дней выросли больше чем на 10%, что является стимулом для запуска механизма.
Согласно данным Росстата, в марте мясо птицы увеличилось в цене на 7,2%, а за первый квартал 2021 года — на 14,3%.
Зафиксировать стоимость мяса бройлера технически не представляется возможным, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Это обусловлено, в частности, тем, что птица одного производителя отличается от птицы другого по десятку параметров.
Мясо птицы и яйца — не биржевые товары, в этой связи остается вопрос, какой индикатор брать за основу при ценовой фиксации, отметил собеседник издания в продуктовой компании.
Любое регулирование повлечет за собой разбалансировку рынка, полагает гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюков. По его мнению, заявление Лут – лишь напоминание участникам рынка о существовании механизма. С таким мнением согласен президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев.
В опте цена на мясо бройлеров упала со 145–150 рублей до 130–135 рублей за 1 кг, указал источник издания в отрасли.
Стоимость продукции на полках продолжает расти, отмечает другой собеседник издания среди производителей.
Подорожание животного белка в 2021 году является мировой тенденцией, связанной с увеличением спроса на мясо в странах-импортерах, прежде всего в Китае, сокращением производства в связи с болезнью животных и длительным периодом низких цен, полагает Юшин.
Давлеев считает, что в России остаются предпосылки для дальнейшего увеличения розничной стоимости мяса птицы из-за сезонного увеличения потребления.
Ранее «Рамблер» сообщал, что цены на мясо птицы и яйца стабилизируются к маю.
Экономика,Компании,Альберт Давлеев,Оксана Лут,Сергей Юшин,Минсельхоз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители