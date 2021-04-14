Рынок труда лишился более 1 млн работников до 30 лет

За 2020 год с российского рынка труда ушли 1,01 млн работников в возрасте от 15 до 29 лет включительно. Так, в декабре их насчитывалось 12,17 млн человек, а годом раньше — 13,18 млн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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Самую существенную динамику продемонстрировала самая младшая возрастная категория, от 15 до 19 лет. Так, численность работников в ней сократилась на 24,9%, или на 89 тысяч человек.

На второй строчке оказались россияне 25–29 лет. Как выяснилось, их стало меньше на 8,2%, или на 758 тысяч человек.

Вместе с этим количество занятых в возрасте 20–24 лет, то есть недавно вышедших на работу в период учебы или после ее завершения, сократилось на 4,5%, или на 163 тысячи человек.

Среди выбывших с рынка труда молодых работников около 280 тысяч работали в сфере обслуживания и торговли, заявила президент FinExpertiza Елена Трубникова

Амурская область стала лидером по снижению числа молодых работников (- 22%).

Минтруде подтвердили тенденцию снижения численности занятого населения в 2020 году. Как отмечается, это произошло под воздействием пандемии и связанных с ней факторов.

Снижение количества молодых сотрудников обусловлено отказом молодежи от стажировок, а работодателей — от найма неквалифицированного персонала.

Нехватка рабочей силы, особенно молодых сотрудников, является следствием демографической ямы 1990-х, считает Трубникова. Большая часть молодых граждан работает в сфере услуг и секторе малого и среднего бизнеса, которые особенно пострадали из-за локдауна и падения спроса.