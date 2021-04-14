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Производители предупредили о подорожании риса

Лера Букина
20 минут назад
Рисоводы Краснодарского края после сокращения посевных площадей ожидают роста оптовых, а впоследствии и розничных цен на крупу в связи с увеличением прямых затрат на выращивание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного рисового союза.
Производители предупредили о подорожании риса
Фото: ТАССТАСС
Как отмечается, в Краснодарском крае производится 73% всего российского риса. В 2020 году регион столкнулся с аномальной засухой. Больше всего пострадали рисоводческие хозяйства, однако аграриями был сохранен валовый сбор риса на уровне 2019 года - 900 тысяч тонн. Рисоводы добровольно заморозили оптовые цены. В 2021 году площадь посевов будет сокращена до 120 тыс. га, заявил глава Минсельхоза края Федор Дерека. В прошлом году она составляла 127 тыс. га.
«Результатом этого может стать не только снижение объемов производства, но и на фоне роста основных статей затрат (ГСМ, электроэнергия, удобрения, агрохимикаты) соответствующий рост оптовых цен на крупу», – говорится в сообщении пресс-службы.
Себестоимость рисовой крупы нового урожая может вырасти из-за 20%-го роста тарифов на подачу и отведение воды из рисовых чеков.
В 2020 году расходы рисоводческих предприятий на водопользование составили более 720 млн рублей, заявил председатель Южного рисового союза Игорь Лобач. По его словам, рисоводы в 2021 году приготовились к увеличению прямых затрат до 60-65 тысяч рублей на гектар, из них расходы на подачу и отвод воды превысят 15-17%. В итоге это приведет к осеннему росту отпускных цен на крупу нового урожая.
Ранее «Рамблер» сообщал, что производители предупредили о росте цен на майонез.
Экономика,Компании,Личный счет,Игорь Лобач,Минсельхоз,
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